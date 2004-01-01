Asenna HedgeDoc yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin reaaliaikainen yhteistyö-Markdown-editori tiimeille dokumenttien kirjoittamiseen, tarkistamiseen ja jakamiseen yhdessä.
HedgeDoc – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HedgeDoc – mitä sillä voi rakentaa?
HedgeDoc on avoimen lähdekoodin yhteistyöhön tarkoitettu Markdown-editori, jossa useat ihmiset voivat kirjoittaa ja muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti reaaliaikaisella kohdistimen seurannalla ja välittömällä synkronoinnilla. Perus-Markdownin lisäksi se tukee upotettuja kaavioita Mermaidin ja PlantUML:n kautta, matemaattisia kaavoja KaTeXin kautta, syntaksikorostettuja koodilohkoja yli 100 kielelle ja esitystilaa, joka muuttaa minkä tahansa muistiinpanon diapakaksi.
HedgeDocin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset dokumentaatiot, sisäiset arkkitehtuuripäätökset ja omistusoikeudelliset muistiinpanot omassa infrastruktuurissasi – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei kolmannen osapuolen pääsyä tietoihin ja täysi hallinta todennusmenetelmiin, mukaan lukien LDAP, OAuth ja SAML yritysympäristöissä.
HedgeDoc – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat kirjoittajat muokkaavat samaa asiakirjaa samanaikaisesti reaaliaikaisilla kohdistimen sijainneilla ja välittömillä päivityksillä, pitäen etätiimit synkronoituna ilman yhdistämisristiriitoja.
Kaaviot ja matematiikka
Upota Mermaid-, Graphviz- ja PlantUML-kaavioita KaTeX-matemaattisten lausekkeiden rinnalle suoraan Markdowniin, mikä tekee HedgeDocista ihanteellisen tekniseen ja akateemiseen dokumentaatioon.
Esitystila
Muunna mikä tahansa Markdown-dokumentti esitykseksi yhdellä napsautuksella, poistaen erillisen esitysohjelmiston tarpeen sisäisiä puheenvuoroja ja demoja varten.
Joustavat käyttöoikeudet
Aseta asiakirjat julkisiksi, suojatuiksi tai yksityisiksi ja hallitse, kuka voi tarkastella, kommentoida tai muokata – avoimista yhteisöwiki-sivuista luottamuksellisiin sisäisiin määrittelyihin.
Yrityksen todennustuki
Integroi LDAP:n, OAuth-palveluntarjoajien, SAML:n ja paikallisten tilien kanssa, jotta tiimit voivat kirjautua sisään olemassa olevilla yritystunnuksilla ilman erillisten salasanojen hallintaa.
HedgeDoc – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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