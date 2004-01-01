HedgeDoc on avoimen lähdekoodin yhteistyöhön tarkoitettu Markdown-editori, jossa useat ihmiset voivat kirjoittaa ja muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti reaaliaikaisella kohdistimen seurannalla ja välittömällä synkronoinnilla. Perus-Markdownin lisäksi se tukee upotettuja kaavioita Mermaidin ja PlantUML:n kautta, matemaattisia kaavoja KaTeXin kautta, syntaksikorostettuja koodilohkoja yli 100 kielelle ja esitystilaa, joka muuttaa minkä tahansa muistiinpanon diapakaksi.

HedgeDocin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset dokumentaatiot, sisäiset arkkitehtuuripäätökset ja omistusoikeudelliset muistiinpanot omassa infrastruktuurissasi – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei kolmannen osapuolen pääsyä tietoihin ja täysi hallinta todennusmenetelmiin, mukaan lukien LDAP, OAuth ja SAML yritysympäristöissä.