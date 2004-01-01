eLabFTW on ilmainen ja avoimen lähdekoodin sähköinen laboratoriopäiväkirja (ELN), joka on rakennettu erityisesti tutkimuslaboratorioita varten. Se korvaa paperiset muistikirjat ja hajallaan olevat taulukkolaskelmat jäsennellyllä, haettavalla työtilalla, jossa tutkijat kirjaavat kokeita, hallinnoivat näytteitä ja reagensseja, tallentavat protokollia ja tekevät yhteistyötä jaettujen resurssien parissa tiimien kesken.

eLabFTW:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset tutkimustiedot, immateriaalioikeudet ja julkaisemattomat tulokset täysin laitoksen hallinnassa – ei kolmannen osapuolen pilvipalvelua, ei paikkakohtaista hinnoittelua eikä myyjälukituksen riskiä. Täysi PDF/ZIP-vienti, aikaleimaus ja S3-yhteensopiva tallennustila tekevät siitä sopivan säänneltyihin ympäristöihin, jotka vaativat tarkastusketjuja ja pitkäaikaista arkistointia.