Asenna eLabFTW yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin sähköinen laboratoriopäiväkirja tutkimusryhmille kokeiden, näytteiden ja protokollien seurantaan.
eLabFTW – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
eLabFTW – mitä sillä voi rakentaa?
eLabFTW on ilmainen ja avoimen lähdekoodin sähköinen laboratoriopäiväkirja (ELN), joka on rakennettu erityisesti tutkimuslaboratorioita varten. Se korvaa paperiset muistikirjat ja hajallaan olevat taulukkolaskelmat jäsennellyllä, haettavalla työtilalla, jossa tutkijat kirjaavat kokeita, hallinnoivat näytteitä ja reagensseja, tallentavat protokollia ja tekevät yhteistyötä jaettujen resurssien parissa tiimien kesken.
eLabFTW:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset tutkimustiedot, immateriaalioikeudet ja julkaisemattomat tulokset täysin laitoksen hallinnassa – ei kolmannen osapuolen pilvipalvelua, ei paikkakohtaista hinnoittelua eikä myyjälukituksen riskiä. Täysi PDF/ZIP-vienti, aikaleimaus ja S3-yhteensopiva tallennustila tekevät siitä sopivan säänneltyihin ympäristöihin, jotka vaativat tarkastusketjuja ja pitkäaikaista arkistointia.
eLabFTW – tärkeimmät ominaisuudet
Koe-muistikirja
Rikastekstieditori ja Markdown-editori, jossa on LaTeX, koodin korostus, tiedostoliitteet ja versiohistoria jokaiselle koemerkinnälle.
Esimerkkitietokanta
Seuraa reagensseja, laitteita, vasta-aineita ja solulinjoja mukautetuilla nimiketyypeillä, metatiedoilla ja varastopaikoilla koko laboratoriossa.
Tiimityöskentely
Jaa kokeiluja ja resursseja tiimien kesken yksityiskohtaisella kohdekohtaisella ja käyttäjäkohtaisella pääsynhallinnalla sekä jaetulla mallikirjastolla.
Uudelleenkäytettävät protokollat
Rakenna versioitu protokollakirjasto, jonka kuka tahansa tiimin jäsen voi kloonata uuteen kokeiluun, pitäen menetelmät johdonmukaisina ja toistettavina.
Luotetut aikaleimat
Aikaleimaa kokeilumerkinnät kryptografisesti RFC 3161 -viranomaisten kautta todistaaksesi, milloin tiedot tallennettiin immateriaalioikeudellisia ja tarkastustarpeita varten.
PDF- ja ZIP-viennit
Luo allekirjoitettuja PDF-raportteja tai täysiä ZIP-arkistoja kokeista ja resursseista arkistointia, sääntelytarkastusta tai julkaisua varten.
eLabFTW – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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