Jopa 69 % alennus pgBackWeb tuotteelle

Ota pgBackWeb käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä PostgreSQL-varmuuskopioiden aikataulutukseen ja valvontaan useiden tietokantojen ja tallennuskohteiden välillä.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota pgBackWeb käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

pgBackWeb – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

pgBackWeb – mitä sillä voi rakentaa?

pgBackWeb on avoimen lähdekoodin PostgreSQL-varmuuskopiointityökalu, jossa on verkkokäyttöliittymä varmuuskopiointitehtävien ajoittamiseen, suorittamiseen ja valvontaan useiden tietokantojen ja tallennuskohteiden välillä. Toisin kuin komentorivityökalut, jotka vaativat komentoriviskriptauksen tuntemusta, pgBackWebin avulla voit määrittää aikataulut, säilytyskäytännöt ja tallennuskohteet kokonaan selaimen kautta.

pgBackWebin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää varmuuskopiointiasetuksesi ja tietokannan tunnistetietosi täysin hallinnassasi. Kaikki tallennetut tunnistetiedot salataan antamallasi avaimella, ja varmuuskopiot tallentuvat omistamaasi tallennustilaan – olipa kyseessä sitten paikallinen levy tai määrittämäsi S3-yhteensopiva objektitallennustila.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

pgBackWeb – tärkeimmät ominaisuudet

Monitietokantatuki

Yhdistä ja ajoita varmuuskopioinnit useille PostgreSQL-tietokannoille yhdestä hallintapaneelista ilman erillisiä määritystiedostoja tietokantakohtaisesti.

S3-yhteensopiva tallennustila

Lähetä varmuuskopiot AWS S3:een, Backblaze B2:een, Cloudflare R2:een, MinIO:on tai mihin tahansa S3-yhteensopivaan päätepisteeseen paikallisen tallennustilan rinnalle.

Ajastetut varmuuskopiointityöt

Määritä toistuvia varmuuskopiointiaikatauluja konfiguroitavilla säilytyskäytännöillä poistaaksesi vanhat arkistot automaattisesti ja hallitaksesi tallennuskustannuksia.

Salatut tunnistetiedot

Kaikki tietokannan salasanat ja tallennustilan käyttöavaimet salataan levossa käyttäen hallitsemaasi yksityistä avainta — niitä ei koskaan tallenneta selväkielisenä.

Varmuuskopioinnin historian seuranta

Jokainen varmuuskopiointiajo kirjataan tilan, keston ja tiedostokoon kanssa, jotta tiedät heti, kun työ epäonnistuu.

pgBackWeb – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

AList

AList

Itseisännöity tiedostoluettelo- ja WebDAV-palvelin, joka tukee yli 30 tallennuspalvelua

Valitse
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload on turvallinen anonyymi tiedostonjakosovellus ilman tietokantavaatimuksia

Valitse
ArchiveBox

ArchiveBox

Itse ylläpidetty internet-arkistointiratkaisu verkkosivujen ja median säilyttämiseen

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.