pgBackWeb on avoimen lähdekoodin PostgreSQL-varmuuskopiointityökalu, jossa on verkkokäyttöliittymä varmuuskopiointitehtävien ajoittamiseen, suorittamiseen ja valvontaan useiden tietokantojen ja tallennuskohteiden välillä. Toisin kuin komentorivityökalut, jotka vaativat komentoriviskriptauksen tuntemusta, pgBackWebin avulla voit määrittää aikataulut, säilytyskäytännöt ja tallennuskohteet kokonaan selaimen kautta.

pgBackWebin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää varmuuskopiointiasetuksesi ja tietokannan tunnistetietosi täysin hallinnassasi. Kaikki tallennetut tunnistetiedot salataan antamallasi avaimella, ja varmuuskopiot tallentuvat omistamaasi tallennustilaan – olipa kyseessä sitten paikallinen levy tai määrittämäsi S3-yhteensopiva objektitallennustila.