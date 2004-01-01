Ota pgBackWeb käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä PostgreSQL-varmuuskopioiden aikataulutukseen ja valvontaan useiden tietokantojen ja tallennuskohteiden välillä.
pgBackWeb – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
pgBackWeb – mitä sillä voi rakentaa?
pgBackWeb on avoimen lähdekoodin PostgreSQL-varmuuskopiointityökalu, jossa on verkkokäyttöliittymä varmuuskopiointitehtävien ajoittamiseen, suorittamiseen ja valvontaan useiden tietokantojen ja tallennuskohteiden välillä. Toisin kuin komentorivityökalut, jotka vaativat komentoriviskriptauksen tuntemusta, pgBackWebin avulla voit määrittää aikataulut, säilytyskäytännöt ja tallennuskohteet kokonaan selaimen kautta.
pgBackWebin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää varmuuskopiointiasetuksesi ja tietokannan tunnistetietosi täysin hallinnassasi. Kaikki tallennetut tunnistetiedot salataan antamallasi avaimella, ja varmuuskopiot tallentuvat omistamaasi tallennustilaan – olipa kyseessä sitten paikallinen levy tai määrittämäsi S3-yhteensopiva objektitallennustila.
pgBackWeb – tärkeimmät ominaisuudet
Monitietokantatuki
Yhdistä ja ajoita varmuuskopioinnit useille PostgreSQL-tietokannoille yhdestä hallintapaneelista ilman erillisiä määritystiedostoja tietokantakohtaisesti.
S3-yhteensopiva tallennustila
Lähetä varmuuskopiot AWS S3:een, Backblaze B2:een, Cloudflare R2:een, MinIO:on tai mihin tahansa S3-yhteensopivaan päätepisteeseen paikallisen tallennustilan rinnalle.
Ajastetut varmuuskopiointityöt
Määritä toistuvia varmuuskopiointiaikatauluja konfiguroitavilla säilytyskäytännöillä poistaaksesi vanhat arkistot automaattisesti ja hallitaksesi tallennuskustannuksia.
Salatut tunnistetiedot
Kaikki tietokannan salasanat ja tallennustilan käyttöavaimet salataan levossa käyttäen hallitsemaasi yksityistä avainta — niitä ei koskaan tallenneta selväkielisenä.
Varmuuskopioinnin historian seuranta
Jokainen varmuuskopiointiajo kirjataan tilan, keston ja tiedostokoon kanssa, jotta tiedät heti, kun työ epäonnistuu.
pgBackWeb – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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