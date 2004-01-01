TrailBase on alle millisekunnin vasteajalla toimiva, yksittäisenä suoritettavana tiedostona toimiva Firebase-vaihtoehto, joka on rakennettu Rustin, SQLite:n ja Wasmtime:n päälle. Se sisältää tyyppiturvalliset REST- ja reaaliaikaiset API:t, JWT-pohjaisen todennuksen OAuth2-palveluntarjoajien kanssa, sisäänrakennetun WebAssembly-ajonaikaisen ympäristön mukautettua palvelinlogiikkaa varten ja hiotun hallintapaneelin yhdessä binääritiedostossa – joten täydellinen taustaohjelma toimitetaan yhtenä prosessina ilman ulkoista tietokantaa.

TrailBasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätiedot, sovellusdatan ja todennusmerkit täysin hallinnassasi, eliminoi pyyntökohtaisen BaaS-hinnoittelun ja antaa ennustettavan viiveen paikallisen SQLite-tallennustilan ansiosta. Asiakas-SDK:t TypeScriptille, Dartille, Pythonille, Rustille, Go:lle, Swiftille, Kotlinille ja C#:lle tekevät integroinnista helppoa verkko- ja mobiilisovelluksiin.