Asenna TrailBase yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Firebase-vaihtoehto tyyppiturvallisilla API-rajapinnoilla, reaaliaikaisilla tilauksilla, todennuksella ja hallintakäyttöliittymällä yhdessä suoritettavassa tiedostossa.
TrailBase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TrailBase – mitä sillä voi rakentaa?
TrailBase on alle millisekunnin vasteajalla toimiva, yksittäisenä suoritettavana tiedostona toimiva Firebase-vaihtoehto, joka on rakennettu Rustin, SQLite:n ja Wasmtime:n päälle. Se sisältää tyyppiturvalliset REST- ja reaaliaikaiset API:t, JWT-pohjaisen todennuksen OAuth2-palveluntarjoajien kanssa, sisäänrakennetun WebAssembly-ajonaikaisen ympäristön mukautettua palvelinlogiikkaa varten ja hiotun hallintapaneelin yhdessä binääritiedostossa – joten täydellinen taustaohjelma toimitetaan yhtenä prosessina ilman ulkoista tietokantaa.
TrailBasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätiedot, sovellusdatan ja todennusmerkit täysin hallinnassasi, eliminoi pyyntökohtaisen BaaS-hinnoittelun ja antaa ennustettavan viiveen paikallisen SQLite-tallennustilan ansiosta. Asiakas-SDK:t TypeScriptille, Dartille, Pythonille, Rustille, Go:lle, Swiftille, Kotlinille ja C#:lle tekevät integroinnista helppoa verkko- ja mobiilisovelluksiin.
TrailBase – tärkeimmät ominaisuudet
Tyyppiturvalliset rajapinnat
Määritä kokoelmia hallintakäyttöliittymässä, ja TrailBase luo automaattisesti tyyppiturvallisia REST-rajapintoja JSON-skeeman avulla, poistaen hauraan käsin kirjoitetun CRUD-koodin.
Reaaliaikaiset tilaukset
Push-pohjaiset reaaliaikaiset API:t antavat asiakkaiden tilata tietueiden muutoksia ja pysyä synkronoituna ilman kyselyitä, mikä on ihanteellista yhteistyöhön perustuviin ja reaaliaikaisesti päivittyviin sovelluksiin.
WebAssembly-suoritusympäristö
Suorita mukautettua palvelinpuolen logiikkaa, joka on kirjoitettu JavaScriptillä, Rustilla tai Go:lla hiekkalaatikoiduina WASM-komponentteina, ilman tarvetta rakentaa tai käynnistää palvelinta uudelleen.
Sisäänrakennettu autentikointi
Sähköposti-/salasanarekisteröityminen sekä OAuth2-palveluntarjoajat, kuten Google ja Discord, toimivat heti käyttövalmiina käyttäen JWT- ja päivitystokeneita — erillistä identiteettipalvelua ei tarvita.
Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli
Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä antaa sinun hallita taulukoita, selata tietueita, määrittää todennuksen ja tarkastella lokeja kirjoittamatta SQL- tai REST-kutsuja käsin.
Yksittäinen binääri SQLite-tietokannalla
Kaikki toimii yhdestä Rust-suoritettavasta tiedostosta, jonka taustalla on SQLite, joten käyttöönotot pysyvät yksinkertaisina ja kyselyt nopeina ilman erillistä tietokantapalvelinta.
TrailBase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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