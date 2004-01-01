Gerrit on avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen koodin tarkistusjärjestelmä, joka on rakennettu Gitin päälle. Jokainen muutos lähetetään korjaussarjana (patch set) – versiona tarkistusyksikkönä – jonka tiimitoverit arvioivat rivikommenttien, hyväksyntääänien ja konfiguroitavien lähetyssääntöjen avulla ennen sen yhdistämistä. Alun perin Googlella luotu ja Androidin, Chromiumin ja Qt:n käyttämä Gerrit tuo jäsennellyn tarkistuskurin mihin tahansa suunnittelutiimiin.

Gerritin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan repositoroihin, käyttöoikeuksiin ja koodin tarkistustyönkulkuihin. Ensimmäisen käyttäjän muuttuessa järjestelmänvalvojaksi -käynnistyksen, hienojakoisten projektikohtaisten käyttöoikeussääntöjen ja yli 100 laajennuksen sisältävän lisäosien ekosysteemin ansiosta se on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat tarkastuspolkuja ja tiukkoja koodin laatukynnyksiä luottamatta kolmannen osapuolen alustoihin.