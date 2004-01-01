Ota Gerrit käyttöön yhdellä napsautuksella.
Yritystason koodin tarkistusalusta, johon luottavat Android, Chromium ja suuret avoimen lähdekoodin projektit maailmanlaajuisesti.
Gerrit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gerrit – mitä sillä voi rakentaa?
Gerrit on avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen koodin tarkistusjärjestelmä, joka on rakennettu Gitin päälle. Jokainen muutos lähetetään korjaussarjana (patch set) – versiona tarkistusyksikkönä – jonka tiimitoverit arvioivat rivikommenttien, hyväksyntääänien ja konfiguroitavien lähetyssääntöjen avulla ennen sen yhdistämistä. Alun perin Googlella luotu ja Androidin, Chromiumin ja Qt:n käyttämä Gerrit tuo jäsennellyn tarkistuskurin mihin tahansa suunnittelutiimiin.
Gerritin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan repositoroihin, käyttöoikeuksiin ja koodin tarkistustyönkulkuihin. Ensimmäisen käyttäjän muuttuessa järjestelmänvalvojaksi -käynnistyksen, hienojakoisten projektikohtaisten käyttöoikeussääntöjen ja yli 100 laajennuksen sisältävän lisäosien ekosysteemin ansiosta se on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat tarkastuspolkuja ja tiukkoja koodin laatukynnyksiä luottamatta kolmannen osapuolen alustoihin.
Gerrit – tärkeimmät ominaisuudet
Korjaustiedostopohjainen katselmointityönkulku
Jokainen koodimuutos lähetetään versiona patch-sarjana, mikä antaa tarkastelijoille selkeän näkymän jokaisesta iteraatiosta ja koko versiohistoriasta.
Hienojakoiset oikeudet
Määritä projekti-, haara- ja toimintokohtaiset käyttöoikeussäännöt yksilöille ja ryhmille, mukaan lukien pakotetun pushin ja lähetysten oikeudet.
Sisäinen koodikommentointi
Jätä kommentteja tietyille koodiriveille ja vastaa suoraan riville, pitäen tarkastelukeskustelut sidottuna suoraan koodiin, johon ne viittaavat.
CI/CD-integraatio
Laukaise Jenkins, Zuul tai mikä tahansa CI-järjestelmä automaattisesti uusien korjaussarjojen yhteydessä webhookien ja sisäänrakennetun Events Stream API:n avulla.
Liitännäisekosysteemi
Laajenna Gerritiä yli sadalla yhteisön laajennuksella LDAP-todennusta, mittareita, ilmoituksia ja mukautettuja tarkistustyönkulkuja varten.
Usean repositorion hallinta
Hallitse ja tarkastele muutoksia useissa git-repositorioissa yhdestä instanssista yhtenäisellä pääsynhallinnalla ja tarkastuslokeilla.
Gerrit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.