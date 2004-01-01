DumbDo on tarkoituksella yksinkertainen tehtävälistasovellus DumbWare.io:lta, joka perustuu filosofiaan, jonka mukaan useimmat tehtävien seurannan tarpeet eivät vaadi tietokantaa, tilitietojärjestelmää tai pilvitilausta. Tehtävät tallennetaan yhteen JSON-tiedostoon, mikä tekee varmuuskopioinnista yhden tiedoston kopioinnin ja siirroista vaivattomia.

Käyttöliittymä mukautuu siististi mihin tahansa näytön kokoon ja vaihtaa automaattisesti tumman ja vaalean tilan välillä. Valinnainen PIN-suojaus (4-10 numeroa) turvaa pääsyn jaetuilla palvelimilla. Progressiivisen verkkosovelluksen tuki tarkoittaa, että voit asentaa DumbDon puhelimeen tai työpöydälle ja käyttää sitä offline-tilassa. Itseisännöinti VPS:llä pitää tehtävätietosi yksityisinä, saatavilla kaikilta laitteilta ja riippumattomina kolmannen osapuolen palvelumuutoksista.