Asenna DumbDo yhden napsautuksen asennuksena.
Minimalistinen itse isännöity tehtävälista tiedostopohjaisella tallennustilalla, tummalla tilalla, PWA-tuella ja valinnaisella PIN-suojauksella — tietokantaa ei tarvita.
DumbDo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DumbDo – mitä sillä voi rakentaa?
DumbDo on tarkoituksella yksinkertainen tehtävälistasovellus DumbWare.io:lta, joka perustuu filosofiaan, jonka mukaan useimmat tehtävien seurannan tarpeet eivät vaadi tietokantaa, tilitietojärjestelmää tai pilvitilausta. Tehtävät tallennetaan yhteen JSON-tiedostoon, mikä tekee varmuuskopioinnista yhden tiedoston kopioinnin ja siirroista vaivattomia.
Käyttöliittymä mukautuu siististi mihin tahansa näytön kokoon ja vaihtaa automaattisesti tumman ja vaalean tilan välillä. Valinnainen PIN-suojaus (4-10 numeroa) turvaa pääsyn jaetuilla palvelimilla. Progressiivisen verkkosovelluksen tuki tarkoittaa, että voit asentaa DumbDon puhelimeen tai työpöydälle ja käyttää sitä offline-tilassa. Itseisännöinti VPS:llä pitää tehtävätietosi yksityisinä, saatavilla kaikilta laitteilta ja riippumattomina kolmannen osapuolen palvelumuutoksista.
DumbDo – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Tallentaa kaikki tehtävät yhteen JSON-tiedostoon — mitään ei tarvitse varata, siirtää tai ylläpitää itse säiliön ulkopuolella.
Tumma ja vaalea tila
Seuraa automaattisesti järjestelmän värimaailman asetusta mukavaan katseluun missä tahansa ympäristössä tai mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Progressiivinen verkkosovellus
Asenna DumbDo mille tahansa laitteelle, niin saat sen aloitusnäytölle ja voit käyttää sitä offline-tilassa ilman, että sinun tarvitsee käydä selaimessa joka kerta.
Valinnainen PIN-suojaus
Aseta 4-10-numeroinen PIN-koodi rajoittaaksesi pääsyä jaetuilla palvelimilla, samalla kun käyttöliittymä pysyy nopeasti saavutettavissa valtuutetuille käyttäjille.
Mukautettava sivuston otsikko
Nimeä sovellusesiintymä uudelleen henkilökohtaisen brändäyksen mukaiseksi tai erottaaksesi useita käyttöönottoja samalla VPS:llä.
DumbDo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.