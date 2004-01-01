Grimmory on kattava itsehostattu kirjakokoelman hallintaohjelma, joka muuttaa hajallaan olevat digitaaliset tiedostot kauniisti järjestetyksi kirjastoksi. Se tukee e-kirjoja (EPUB, MOBI, AZW), PDF-tiedostoja, sarjakuvia (CBZ, CBR) ja äänikirjoja (M4B, MP3), ja hakee automaattisesti nimikkeet, kannet, kuvaukset ja genret Google Booksista, Open Librarysta ja Amazonista heti, kun tiedostot lisätään.

Itsehostaus VPS:lläsi poistaa tallennustilarajoitukset, alustariippuvuuden ja sisällönvalvonnan, jotka ovat yleisiä kaupallisissa e-kirjapalveluissa. Koko kirjastosi – lukemisen edistymisen, korostusten ja monen käyttäjän tilien kera – pysyy omistamallasi laitteistolla, ja siihen pääsee käsiksi millä tahansa selaimella tai se voidaan synkronoida Kobo-lukulaitteisiin OPDS:n kautta.