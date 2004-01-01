Asenna Grimmory yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity digitaalisen kirjaston hallintaohjelma e-kirjoille, sarjakuville ja äänikirjoille, jossa on automaattinen metadata ja sisäänrakennettu lukija.
Grimmory – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grimmory – mitä sillä voi rakentaa?
Grimmory on kattava itsehostattu kirjakokoelman hallintaohjelma, joka muuttaa hajallaan olevat digitaaliset tiedostot kauniisti järjestetyksi kirjastoksi. Se tukee e-kirjoja (EPUB, MOBI, AZW), PDF-tiedostoja, sarjakuvia (CBZ, CBR) ja äänikirjoja (M4B, MP3), ja hakee automaattisesti nimikkeet, kannet, kuvaukset ja genret Google Booksista, Open Librarysta ja Amazonista heti, kun tiedostot lisätään.
Itsehostaus VPS:lläsi poistaa tallennustilarajoitukset, alustariippuvuuden ja sisällönvalvonnan, jotka ovat yleisiä kaupallisissa e-kirjapalveluissa. Koko kirjastosi – lukemisen edistymisen, korostusten ja monen käyttäjän tilien kera – pysyy omistamallasi laitteistolla, ja siihen pääsee käsiksi millä tahansa selaimella tai se voidaan synkronoida Kobo-lukulaitteisiin OPDS:n kautta.
Grimmory – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen metatietojen rikastus
Kansikuva, tekijätiedot, kuvaukset ja genret haetaan automaattisesti Google Booksista, Open Librarysta ja Amazonista, kun kirjoja tuodaan.
Sisäänrakennettu monimuotolukija
Lue EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- ja CBR-tiedostoja suoraan selaimessa mukautettavilla teemoilla, kirjasinkokoilla ja lukemisen edistymisen seurannalla.
Kobo & OPDS-synkronointi
Synkronoi kirjastosi ja lukupaikkasi Kobo-lukulaitteisiin ja mihin tahansa OPDS-yhteensopivaan sovellukseen saumatonta offline-lukemista varten omistetuilla laitteilla.
BookDrop Automaattinen tuonti
Pudota uudet tiedostot valvottuun kansioon, ja Grimmory tuo ne automaattisesti – ei vaadi manuaalisia latauksia tai metatietojen syöttöä.
Monikäyttäjätuki
Luo yksittäisiä tilejä erillisillä lukuhistorioilla ja käyttöoikeustasoilla, mikä tekee Grimmorysta ihanteellisen perheille ja lukupiireille, jotka jakavat yhden kirjaston.
Grimmory – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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