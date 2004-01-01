Asenna OpenCloud yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi-, jakamis- ja yhteistyöalusta — itsenäinen vaihtoehto Nextcloudille ja Google Driville.
OpenCloud – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenCloud – mitä sillä voi rakentaa?
OpenCloud on moderni avoimen lähdekoodin alusta tiedostojen synkronointiin, jakamiseen ja tiimityöskentelyyn. Go-kielellä suorituskykyä ja minimaalista resurssienkulutusta varten rakennettu se tarjoaa yksityisen pilvitallennuskokemuksen ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista tai toimittajan infrastruktuurista. Toisin kuin vanhat tiedostojen synkronointiratkaisut, OpenCloud sisältää sisäänrakennetun identiteetintarjoajan, joten se toimii yhtenä konttina ilman ulkoista tietokantaa tai LDAP-palvelinta.
OpenCloudin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täydellisen määräysvallan tiedostoihisi ja yhteistyötietoihisi. Asiakirjat, valokuvat, jaetut kansiot ja käyttäjätilit pysyvät kaikki hallitsemassasi infrastruktuurissa – ilman alustan asettamia tallennusrajoituksia ja ilman tilauksia, jotka sitoisivat tiedonsaantiasi.
OpenCloud – tärkeimmät ominaisuudet
Yhden säilön käyttöönotto
Sisäänrakennettu identiteetinhallinta tarkoittaa, että OpenCloud otetaan käyttöön yhtenä säilönä ilman ulkoista tietokantaa tai LDAP-palvelinta.
Tiedostojen synkronointi ja jakaminen
Synkronoi tiedostoja työpöytä- ja mobiilisovellusten välillä ja jaa kansioita tai yksittäisiä tiedostoja tarkalla käyttöoikeuksien hallinnalla.
WebDAV- ja CalDAV-yhteys
Liitä tallennustilasi verkkolevyksi WebDAVin kautta ja hallitse kalentereita ja yhteystietoja CalDAV- ja CardDAV-protokollien avulla.
Työpöytä- ja mobiilisovellukset
Viralliset synkronointiohjelmat Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle ja Androidille pitävät tiedostot saatavilla kaikilla laitteillasi.
Collabora Office -integraatio
Lisää Collabora Online mahdollistaaksesi selainpohjaisen asiakirjojen, laskentataulukoiden ja esitysten muokkaamisen poistumatta tiedostonhallinnastasi.
Hienojakoiset salasanakäytännöt
Pakota vähimmäispituus, merkkiluokkavaatimukset ja kiellettyjen salasanojen luettelo organisaation turvallisuusstandardien täyttämiseksi.
OpenCloud – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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