OpenCloud on moderni avoimen lähdekoodin alusta tiedostojen synkronointiin, jakamiseen ja tiimityöskentelyyn. Go-kielellä suorituskykyä ja minimaalista resurssienkulutusta varten rakennettu se tarjoaa yksityisen pilvitallennuskokemuksen ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista tai toimittajan infrastruktuurista. Toisin kuin vanhat tiedostojen synkronointiratkaisut, OpenCloud sisältää sisäänrakennetun identiteetintarjoajan, joten se toimii yhtenä konttina ilman ulkoista tietokantaa tai LDAP-palvelinta.

OpenCloudin itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täydellisen määräysvallan tiedostoihisi ja yhteistyötietoihisi. Asiakirjat, valokuvat, jaetut kansiot ja käyttäjätilit pysyvät kaikki hallitsemassasi infrastruktuurissa – ilman alustan asettamia tallennusrajoituksia ja ilman tilauksia, jotka sitoisivat tiedonsaantiasi.