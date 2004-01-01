OpenSearch on yhteisölähtöinen, avoimen lähdekoodin haku- ja analytiikkapaketti, joka on haarautunut Elasticsearch 7.10.2:sta aidosti avoimen vaihtoehdon ylläpitämiseksi Apache 2.0 -lisenssillä. Se tarjoaa kokotekstihaun, loki- ja tapahtumatietojen analysoinnin, sovellusten suorituskyvyn valvonnan ja tietoturva-analytiikan hajautetun, skaalautuvan arkkitehtuurin kautta — kaikki ilman omistusoikeudellisia lisensointirajoituksia.

Tämä malli ottaa käyttöön sekä OpenSearchin että OpenSearch Dashboardsin todennuksen ollessa käytössä, tarjoten sinulle täydellisen hakuympäristön heti alusta alkaen. Itseisännöinti tarkoittaa, että kaikki indeksoitu data ja hakukyselyt pysyvät omassa infrastruktuurissasi, mikä on olennaista organisaatioille, joilla on tietojen sijaintivaatimuksia tai jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja. Huom: vaatii vähintään 4 Gt RAM-muistia ja käynnistyminen kestää 2-5 minuuttia.