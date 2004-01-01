Asenna OpenSearch yhden napsautuksen asennuksella.
Apache 2.0 -lisensoitu haku- ja analytiikkamoottori OpenSearch Dashboardsilla tiedon visualisointiin ja lokianalyysiin.
OpenSearch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenSearch – mitä sillä voi rakentaa?
OpenSearch on yhteisölähtöinen, avoimen lähdekoodin haku- ja analytiikkapaketti, joka on haarautunut Elasticsearch 7.10.2:sta aidosti avoimen vaihtoehdon ylläpitämiseksi Apache 2.0 -lisenssillä. Se tarjoaa kokotekstihaun, loki- ja tapahtumatietojen analysoinnin, sovellusten suorituskyvyn valvonnan ja tietoturva-analytiikan hajautetun, skaalautuvan arkkitehtuurin kautta — kaikki ilman omistusoikeudellisia lisensointirajoituksia.
Tämä malli ottaa käyttöön sekä OpenSearchin että OpenSearch Dashboardsin todennuksen ollessa käytössä, tarjoten sinulle täydellisen hakuympäristön heti alusta alkaen. Itseisännöinti tarkoittaa, että kaikki indeksoitu data ja hakukyselyt pysyvät omassa infrastruktuurissasi, mikä on olennaista organisaatioille, joilla on tietojen sijaintivaatimuksia tai jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja. Huom: vaatii vähintään 4 Gt RAM-muistia ja käynnistyminen kestää 2-5 minuuttia.
OpenSearch – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin haku
Kehittynyt kysely-DSL relevanssipisteytyksellä, fasetoidulla navigoinnilla ja reaaliaikaisella indeksoinnilla nopeiden ja tarkkojen hakutulosten saamiseksi.
OpenSearch Dashboards
Sisäänrakennettu visualisointikerros antaa sinun rakentaa interaktiivisia hallintapaneeleja, suorittaa kyselyitä ja tutkia tietoja ilman lisätyökaluja.
Lokianalytiikka
Kerää ja analysoi sovellus- ja infrastruktuurilokeja reaaliaikaisesti havaitaksesi poikkeamia ja ratkaistaksesi ongelmia nopeammin.
Apache 2.0 -lisenssi
Ei kaupallisia rajoituksia tai yllättäviä lisenssimuutoksia — käytä, muokkaa ja jaa OpenSearchia vapaasti.
Poikkeamien tunnistus
Sisäänrakennettu ML-pohjainen poikkeamien tunnistus ja konfiguroitavat hälytykset auttavat havaitsemaan ongelmat ennen kuin käyttäjät ilmoittavat niistä.
OpenSearch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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