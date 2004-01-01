Asenna Wakapi yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity koodausajanseuranta, joka on yhteensopiva WakaTime-laajennusten kanssa, ja jossa on hallintapaneelit, raportit ja tulostaulut.
Wakapi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wakapi – mitä sillä voi rakentaa?
Wakapi on itse isännöitävä koodausaktiivisuuden seurantaohjelma, joka on täysin yhteensopiva WakaTime-editorilaajennusten kanssa. Se kerää koodaukseen käytetyn ajan ja jakaa sen projektin, kielen, editorin ja käyttöjärjestelmän mukaan, esittäen tiedot visuaalisessa hallintapaneelissa jakamatta mitään kolmannen osapuolen pilvipalveluiden kanssa.
Wakapin itse isännöinti VPS:llä pitää koodausaktiivisuutesi yksityisenä tarjoten samalla kaikki WakaTimen tarjoamat oivallukset. Se tukee viikoittaisia sähköpostiyhteenvetoja, julkisia tulostauluja tiimin motivointiin, README-merkkien luomista GitHub-profiileihin ja integrointia suosittujen editorien, kuten VS Coden, JetBrains IDE:iden ja Vimin, kanssa.
Wakapi – tärkeimmät ominaisuudet
WakaTime yhteensopiva
Toimii kaikkien olemassa olevien WakaTime-editorilisäosien kanssa — osoita ne vain itse isännöityyn Wakapi-instanssiisi wakatime.comin sijaan.
Koodauskojelautat
Visualisoi projektiin, kieleen, editoriin ja käyttöjärjestelmään käytetty aika suodatettavien kaavioiden avulla miltä tahansa aikaväliltä.
Viikoittaiset sähköpostiraportit
Vastaanota automaattiset viikoittaiset yhteenvedot koodaustoiminnastasi suoraan sähköpostiisi.
GitHub-merkit
Luo dynaamisia README-merkkejä, jotka näyttävät viikoittaisen koodausaikaasi GitHub-profiilisivuilla.
Joukkueen tulostaulut
Jaa julkinen tulostaulu tiimikavereiden kanssa seurataksesi ja vertaillaksesi koodaustoimintaa kehitystiimissä.
Wakapi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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