Wakapi on itse isännöitävä koodausaktiivisuuden seurantaohjelma, joka on täysin yhteensopiva WakaTime-editorilaajennusten kanssa. Se kerää koodaukseen käytetyn ajan ja jakaa sen projektin, kielen, editorin ja käyttöjärjestelmän mukaan, esittäen tiedot visuaalisessa hallintapaneelissa jakamatta mitään kolmannen osapuolen pilvipalveluiden kanssa.

Wakapin itse isännöinti VPS:llä pitää koodausaktiivisuutesi yksityisenä tarjoten samalla kaikki WakaTimen tarjoamat oivallukset. Se tukee viikoittaisia sähköpostiyhteenvetoja, julkisia tulostauluja tiimin motivointiin, README-merkkien luomista GitHub-profiileihin ja integrointia suosittujen editorien, kuten VS Coden, JetBrains IDE:iden ja Vimin, kanssa.