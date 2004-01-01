Asenna WeKnora yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin LLM-tietämysalusta, joka muuntaa dokumentit kyselykelpoiseksi RAG:ksi, päättelyagentiksi ja itseään ylläpitäväksi wikiksi.
WeKnora – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WeKnora – mitä sillä voi rakentaa?
WeKnora on Tencentin avoimen lähdekoodin LLM-pohjainen tietämyskehys, joka muuntaa hajallaan olevat dokumentit kysyttäviksi, päättelykykyisiksi tietoaineistoiksi. Se yhdistää RAG-pohjaisen kysymys-vastausjärjestelmän, ReAct-agentin monivaiheiseen päättelyyn ja Wiki-tilan, joka jalostaa raakadokumentit itseään ylläpitäväksi markdown-tietokannaksi interaktiivisella tietograafilla.
WeKnoran itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset dokumentit, upotukset ja keskusteluhistorian täysin hallinnassasi. Yhdistä mihin tahansa yli kahdestakymmenestä LLM-palveluntarjoajasta – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude tai paikalliset Ollama-mallit – ja valitse useista vektoritaustajärjestelmistä lähettämättä arkaluonteisia tietoja kolmannen osapuolen palveluihin.
WeKnora – tärkeimmät ominaisuudet
Wiki-tila
Agentit jalostavat raaka-asiakirjat itseään ylläpitäväksi markdown-tietokannaksi, jossa on interaktiivinen tietograafi käsitteiden välisten suhteiden selaamiseen.
ReAct-agentti
Monivaiheinen päättelyagentti orkestroi itsenäisesti tiedonhakua, MCP-työkaluja ja verkkohakua käsitelläkseen monimutkaisia kyselyitä, joihin yksivaiheinen RAG ei voi vastata.
Syvä asiakirjojen jäsentäminen
Asettelutietoinen poiminta käsittelee yli kymmentä tiedostomuotoa, mukaan lukien PDF, Word, Excel, PowerPoint ja skannatut kuvat, säilyttäen samalla taulukot, kuvat ja rakenteen.
Moni-LLM-tuki
Yhdistä yli kaksikymmentä LLM-palveluntarjoajaa, mukaan lukien OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ja paikalliset Ollama-mallit, lukkiutumatta yhteen toimittajaan tai uudelleenindeksoimatta.
Tietämysgraafin haku
Valinnainen GraphRAG- ja Neo4j-integraatio mahdollistaa dokumenttienvälisen päättelyn ja suhdekyselyt yli sen, mitä tasainen vektorihaku tukee.
Automaattiset synkronointi-integraatiot
Hae asiakirjoja suoraan Feishusta, Notionista ja Yuquesta pitääksesi tietokantasi yhdenmukaisena järjestelmien kanssa, joita tiimisi jo käyttää.
WeKnora – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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