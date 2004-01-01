ViewTube on avoimen lähdekoodin, yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle. Sen avulla voit etsiä, katsoa ja seurata kanavia puhtaan, modernin käyttöliittymän kautta, joka välittää videodataa niin, ettei YouTube koskaan näe IP-osoitettasi, selaimen sormenjälkeäsi tai katseluhistoriaasi. Se on rakennettu Invidious- ja Piped-rajapintojen päälle, ja se yhdistää hiotun Vue-pohjaisen soittimen SponsorBlock-segmenttien ohitukseen ja DeArrow-pikkukuvien siivoukseen.

ViewTuben itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen, mainoksettoman YouTube-kokemuksen, jota hallitset täysin. Paikallinen tili järjestelmä tallentaa tilauksesi, historiasi ja soittolistasi omaan MongoDB-tietokantaasi Google-tilin sijaan, samalla kun Redis pitää vastaukset nopeina. RSS-tyylinen kanavien seuraaminen antaa sinun pysyä ajan tasalla sisällöntuottajien kanssa avaamatta koskaan youtube.comia.