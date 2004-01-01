Asenna ViewTube yhden napsautuksen asennuksena.
Tyylikäs, yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen YouTube-käyttöliittymä videoiden katseluun ja tilausten hallintaan ilman mainoksia tai seurantaa.
ViewTube – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ViewTube – mitä sillä voi rakentaa?
ViewTube on avoimen lähdekoodin, yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle. Sen avulla voit etsiä, katsoa ja seurata kanavia puhtaan, modernin käyttöliittymän kautta, joka välittää videodataa niin, ettei YouTube koskaan näe IP-osoitettasi, selaimen sormenjälkeäsi tai katseluhistoriaasi. Se on rakennettu Invidious- ja Piped-rajapintojen päälle, ja se yhdistää hiotun Vue-pohjaisen soittimen SponsorBlock-segmenttien ohitukseen ja DeArrow-pikkukuvien siivoukseen.
ViewTuben itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen, mainoksettoman YouTube-kokemuksen, jota hallitset täysin. Paikallinen tili järjestelmä tallentaa tilauksesi, historiasi ja soittolistasi omaan MongoDB-tietokantaasi Google-tilin sijaan, samalla kun Redis pitää vastaukset nopeina. RSS-tyylinen kanavien seuraaminen antaa sinun pysyä ajan tasalla sisällöntuottajien kanssa avaamatta koskaan youtube.comia.
ViewTube – tärkeimmät ominaisuudet
Ei mainoksia tai seurantaa
Videot suoratoistetaan oman palvelimesi kautta, joten mainoksia ei näytetä ennen videota tai sen aikana, eikä YouTube koskaan näe IP-osoitettasi tai selaimen sormenjälkeäsi.
Tilaukset ilman Googlea
Luo paikallinen tili kanavien seuraamiseen, soittolistojen luomiseen ja historian seurantaan — kaikki tallennettuna omaan tietokantaasi, ei Google-tilille.
SponsorBlock ja DeArrow
Ohita automaattisesti sponsoriosiot, introt ja omatoimiset mainokset, ja korvaa klikkiotsikoiden pikkukuvat ja otsikot joukkoistetuilla vaihtoehdoilla.
Moderni videosoitin
Hienostunut Vue-pohjainen soitin tukee laadun ja koodekin valintaa, toistonopeutta, teatteritilaa ja pikanäppäimiä.
Invidious ja Piped
Hakee tietoja useiden Invidious- ja Piped-taustaohjelmien kautta, palautuen automaattisesti takaisin instanssien välillä luotettavaa toistoa varten.
ViewTube – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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