Asenna Keila yhden klikkauksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointialusta, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Mailchimpille, Brevolle ja Sendinbluelle.
Keila – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Keila – mitä sillä voi rakentaa?
Keila on avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointialusta, jonka avulla voit kasvattaa, segmentoida ja tavoittaa tilaajalistasi riippumatta Mailchimpistä, Brevosta tai muista kaupallisista SaaS-palveluista. Elixirillä ja Phoenixilla rakennettu korkean toimitettavuuden ja samanaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi, se tarjoaa selkeän vedä ja pudota -editorin, automatisoidut kampanjat, A/B-testauksen, tilaajien segmentoinnin ja kaksivaiheiset vahvistusprosessit — kaikki oman SMTP-palveluntarjoajasi tukemana, jotta säilytät täyden hallinnan lähetysmaineestasi ja yhteystiedoistasi.
Keilan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa uutiskirjeille, riippumattomille julkaisijoille ja pienyrityksille rajattomasti tilaajia ja rajattomasti lähetyksiä ilman kontaktikohtaista hinnoittelua, joka skaalautuu tuskallisesti muutaman tuhannen lukijan jälkeen. Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, oma postfixisi — ja hallitse jokaista tilaajasuhdetta.
Keila – tärkeimmät ominaisuudet
Drag-and-drop muokkaus
Visuaalinen uutiskirjeeditori uudelleenkäytettävillä lohkoilla, kuvien latauksella ja reaaliaikaisella esikatselulla tekee kampanjoiden suunnittelusta lähestyttävää ei-kehittäjille.
Tilaajien segmentointi
Määritä segmentit tilaustunnisteiden, mukautettujen kenttien tai toimintamallien perusteella ja lähetä sitten kohdennettuja kampanjoita tietyille yleisöryhmille.
Kaksinkertainen vahvistus
Sisäänrakennettu vahvistusprosessi edellyttää oletusarvoisesti kaksoisrekisteröitymistä, mikä suojaa lähettäjän mainetta ja varmistaa CAN-SPAM- ja GDPR-vaatimustenmukaisuuden.
Tuo oma SMTP
Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES tai oma postfixisi — ja hallitse toimitettavuutta ja lähettäjän mainetta.
Avaus- ja klikkausanalytiikka
Kampanjakohtainen avausten ja klikkausten seuranta peruutusprosenttien ja palautusraportoinnin avulla auttaa hiomaan otsikkorivejä ja sisältöä ajan myötä.
API ja webhookit
Täysi REST API- ja webhook-integraatio mahdollistaa tilaajien synkronoinnin ulkoisista CRM-järjestelmistä, verkkokaupoista tai rekisteröitymislomakkeista automaattisesti.
Keila – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.