Keila on avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointialusta, jonka avulla voit kasvattaa, segmentoida ja tavoittaa tilaajalistasi riippumatta Mailchimpistä, Brevosta tai muista kaupallisista SaaS-palveluista. Elixirillä ja Phoenixilla rakennettu korkean toimitettavuuden ja samanaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi, se tarjoaa selkeän vedä ja pudota -editorin, automatisoidut kampanjat, A/B-testauksen, tilaajien segmentoinnin ja kaksivaiheiset vahvistusprosessit — kaikki oman SMTP-palveluntarjoajasi tukemana, jotta säilytät täyden hallinnan lähetysmaineestasi ja yhteystiedoistasi.

Keilan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa uutiskirjeille, riippumattomille julkaisijoille ja pienyrityksille rajattomasti tilaajia ja rajattomasti lähetyksiä ilman kontaktikohtaista hinnoittelua, joka skaalautuu tuskallisesti muutaman tuhannen lukijan jälkeen. Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, oma postfixisi — ja hallitse jokaista tilaajasuhdetta.