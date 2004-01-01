Jopa 69 % alennus Keila tuotteelle

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Avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointialusta, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Mailchimpille, Brevolle ja Sendinbluelle.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Keila yhden klikkauksen asennuksena.

Keila – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Keila – mitä sillä voi rakentaa?

Keila on avoimen lähdekoodin uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointialusta, jonka avulla voit kasvattaa, segmentoida ja tavoittaa tilaajalistasi riippumatta Mailchimpistä, Brevosta tai muista kaupallisista SaaS-palveluista. Elixirillä ja Phoenixilla rakennettu korkean toimitettavuuden ja samanaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi, se tarjoaa selkeän vedä ja pudota -editorin, automatisoidut kampanjat, A/B-testauksen, tilaajien segmentoinnin ja kaksivaiheiset vahvistusprosessit — kaikki oman SMTP-palveluntarjoajasi tukemana, jotta säilytät täyden hallinnan lähetysmaineestasi ja yhteystiedoistasi.

Keilan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa uutiskirjeille, riippumattomille julkaisijoille ja pienyrityksille rajattomasti tilaajia ja rajattomasti lähetyksiä ilman kontaktikohtaista hinnoittelua, joka skaalautuu tuskallisesti muutaman tuhannen lukijan jälkeen. Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, oma postfixisi — ja hallitse jokaista tilaajasuhdetta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Keila – tärkeimmät ominaisuudet

Drag-and-drop muokkaus

Visuaalinen uutiskirjeeditori uudelleenkäytettävillä lohkoilla, kuvien latauksella ja reaaliaikaisella esikatselulla tekee kampanjoiden suunnittelusta lähestyttävää ei-kehittäjille.

Tilaajien segmentointi

Määritä segmentit tilaustunnisteiden, mukautettujen kenttien tai toimintamallien perusteella ja lähetä sitten kohdennettuja kampanjoita tietyille yleisöryhmille.

Kaksinkertainen vahvistus

Sisäänrakennettu vahvistusprosessi edellyttää oletusarvoisesti kaksoisrekisteröitymistä, mikä suojaa lähettäjän mainetta ja varmistaa CAN-SPAM- ja GDPR-vaatimustenmukaisuuden.

Tuo oma SMTP

Yhdistä mikä tahansa SMTP-palveluntarjoaja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES tai oma postfixisi — ja hallitse toimitettavuutta ja lähettäjän mainetta.

Avaus- ja klikkausanalytiikka

Kampanjakohtainen avausten ja klikkausten seuranta peruutusprosenttien ja palautusraportoinnin avulla auttaa hiomaan otsikkorivejä ja sisältöä ajan myötä.

API ja webhookit

Täysi REST API- ja webhook-integraatio mahdollistaa tilaajien synkronoinnin ulkoisista CRM-järjestelmistä, verkkokaupoista tai rekisteröitymislomakkeista automaattisesti.

Keila – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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