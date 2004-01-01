LibreBooking on yhteisön ylläpitämä Booked Schedulerin haarukka, joka muuttaa minkä tahansa verkkoselaimen itsepalveluvarauspisteeksi huoneille, ajoneuvoille, laboratoriolaitteille, urheilutiloille tai mille tahansa muulle jaetulle resurssille. Kalenterityyliset saatavuusnäkymät, toistuvat varaukset, hyväksyntätyönkulut ja kiintiöt antavat organisaatioiden korvata laskentataulukot ja jaetut postilaatikot jäsennellyllä varausjärjestelmällä.

LibreBookingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää varaustiedot, jäsenten yhteystiedot ja käyttöhistorian täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen SaaS-kalentereista. Mukana toimitettu MariaDB-tietokanta säilyttää jokaisen varauksen, ryhmän ja lisävarusteen määrityksen uudelleenkäynnistysten välillä.