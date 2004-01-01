Asenna LibreBooking yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin resurssien aikataulutus- ja varausjärjestelmä huoneille, laitteille ja jaetuille organisaation resursseille.
LibreBooking – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibreBooking – mitä sillä voi rakentaa?
LibreBooking on yhteisön ylläpitämä Booked Schedulerin haarukka, joka muuttaa minkä tahansa verkkoselaimen itsepalveluvarauspisteeksi huoneille, ajoneuvoille, laboratoriolaitteille, urheilutiloille tai mille tahansa muulle jaetulle resurssille. Kalenterityyliset saatavuusnäkymät, toistuvat varaukset, hyväksyntätyönkulut ja kiintiöt antavat organisaatioiden korvata laskentataulukot ja jaetut postilaatikot jäsennellyllä varausjärjestelmällä.
LibreBookingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää varaustiedot, jäsenten yhteystiedot ja käyttöhistorian täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen SaaS-kalentereista. Mukana toimitettu MariaDB-tietokanta säilyttää jokaisen varauksen, ryhmän ja lisävarusteen määrityksen uudelleenkäynnistysten välillä.
LibreBooking – tärkeimmät ominaisuudet
Resurssivaraukset
Varaa huoneita, laitteita ja jaettuja resursseja kalenterinäkymien kautta päivä-, viikko- ja kuukausiasetteluilla.
Toistuvat varaukset
Ajoita päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia toistuvia varauksia ristiriitojen havaitsemisella ja päättymispäivän hallinnalla.
Hyväksyntätyönkulut
Vaadi, että resurssin ylläpitäjät hyväksyvät varaukset ennen niiden voimaantuloa, ja saat sähköposti-ilmoitukset jokaisessa vaiheessa.
Ryhmät ja käyttöoikeudet
Määritä käyttäjät ryhmiin, myönnä resurssikohtainen pääsy ja pane täytäntöön varauskiintiöt pitääksesi kysytyt resurssit tasapuolisesti jaettuina.
Lisävarusteet ja lisäosat
Liitä määrältään rajoitettuja lisävarusteita, kuten projektoreita tai mikrofoneja, varauksiin, jotta varasto pysyy synkronoituna.
REST API ja raportit
Integroi ulkoisiin järjestelmiin REST-rajapinnan kautta ja hae käyttöasteen raportteja kapasiteettisuunnittelun tueksi.
LibreBooking – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.