Ota Jotty käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, tiedostopohjainen muistiinpano- ja tehtävienhallinta Kanban-tauluilla ja Markdown-tuella — tietokantaa ei tarvita.
Jotty – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jotty – mitä sillä voi rakentaa?
Jotty on minimalistinen, itse isännöity tuottavuustyökalu, joka tallentaa kaiken Markdown- ja JSON-tiedostoihin — ilman ylläpidettävää tietokantaa. Se yhdistää TipTap WYSIWYG -editorin monipuolisiin muistiinpanoihin ja tarkistuslistoihin Kanban-taulujen ja perusajanseurannan kanssa, kattaen päivittäisen tehtävienhallinnan ilman tarpeetonta monimutkaisuutta.
Jottyn käyttäminen omalla VPS:llä tarkoittaa, että muistiinpanosi ja tehtävälistasi pysyvät yksityisinä, käytettävissä mistä tahansa laitteesta ja ilman tilausmaksuja. Monen käyttäjän tuki hallintapaneelilla antaa perheiden tai pienten tiimien jakaa yhden instanssin erillisillä muistiinpanokokoelmilla ja valinnaisella yhteistyöjaolla linkkien kautta.
Jotty – tärkeimmät ominaisuudet
Tiedostopohjainen tallennustila
Muistiinpanot ja tehtävät tallennetaan Markdown- ja JSON-tiedostoina — helppo varmuuskopioida, versionhallita tai siirtää ilman omia vientityökaluja.
Monipuolinen tekstieditori
TipTap-käyttöinen WYSIWYG-editori tukee Markdownia, syntaksikorostettuja koodilohkoja ja vedä ja pudota -tarkistuslistoja tuottavaan muistiinpanojen tekemiseen.
Kanban-taulut
Visualisoi tehtävien työnkulkuja Kanban-tyylisillä projektitauluilla ja sisäänrakennetulla ajanseurannalla ilman raskaan projektinhallinta-alustan käyttöönottoa.
Monikäyttäjäkäyttö
Hallintapaneeli tukee useita käyttäjätilejä erillisillä muistiinpanokokoelmilla ja jaettavilla linkeillä valikoivaa yhteistyötä varten.
Jotty – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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