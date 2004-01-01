Jotty on minimalistinen, itse isännöity tuottavuustyökalu, joka tallentaa kaiken Markdown- ja JSON-tiedostoihin — ilman ylläpidettävää tietokantaa. Se yhdistää TipTap WYSIWYG -editorin monipuolisiin muistiinpanoihin ja tarkistuslistoihin Kanban-taulujen ja perusajanseurannan kanssa, kattaen päivittäisen tehtävienhallinnan ilman tarpeetonta monimutkaisuutta.

Jottyn käyttäminen omalla VPS:llä tarkoittaa, että muistiinpanosi ja tehtävälistasi pysyvät yksityisinä, käytettävissä mistä tahansa laitteesta ja ilman tilausmaksuja. Monen käyttäjän tuki hallintapaneelilla antaa perheiden tai pienten tiimien jakaa yhden instanssin erillisillä muistiinpanokokoelmilla ja valinnaisella yhteistyöjaolla linkkien kautta.