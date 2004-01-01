Asenna Excalidraw yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin virtuaalinen valkotaulu käsin piirrettyjen tyylisten kaavioiden, lankamallien ja yhteistyöluonnosten luomiseen.
Excalidraw – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Excalidraw – mitä sillä voi rakentaa?
Excalidraw on tyylikäs virtuaalinen valkotaulu, joka muuttaa teknisen kaavioiden piirtämisen luovaksi, käsin piirretyn kaltaiseksi kokemukseksi. Toisin kuin jäykät, muodolliset kaavioiden piirtotyökalut, Excalidraw omaksuu valkotauluaivoriihen orgaanisen, luonnosmaisen estetiikan tarjoten samalla digitaalista mukavuutta ja reaaliaikaista yhteistyötä päästä päähän -salauksella turvallisia tiimisessioita varten.
Excalidrawin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tiimillesi yksityisen, aina käytettävissä olevan valkotaulutyökalun, jossa kaaviosi, arkkitehtuuriluonnoksesi ja aivoriihi-istuntosi pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi — ei tietosuojahuolia, ei tilauskustannuksia eikä riippuvuutta ulkoisista palveluista.
Excalidraw – tärkeimmät ominaisuudet
Käsin piirretty estetiikka
Renderöi kaavioita orgaanisella, luonnosmaisella tyylillä, joka madaltaa visuaalisten esitysten luomisen kynnystä ja tekee monimutkaisista ideoista helpommin lähestyttäviä.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat käyttäjät voivat luonnostella samalla piirtoalustalla samanaikaisesti, ja päästä päähän -salaus pitää istunnot yksityisinä ja turvallisina.
Ääretön kangas
Rajoittamaton piirtoalue antaa tiimien laajentaa kaavioita vapaasti ilman uudelleenjärjestelyä – ihanteellinen suurille arkkitehtuurikaavioille ja ideointisessioille.
Joustava vienti
Vie kaaviot PNG-, SVG-muodossa tai jaettavina linkkeinä, mikä tekee visuaalisten elementtien upottamisesta helppoa dokumentaatioon, esityksiin ja suunnittelutyökaluihin.
Offline-valmis PWA
Toimii progressiivisena verkkosovelluksena paikallinen tallennustila ensin -periaatteella, joten kaaviot pysyvät saatavilla jopa ilman aktiivista internetyhteyttä.
Excalidraw – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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