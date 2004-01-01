Ota YOURLS käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity PHP-URL-lyhentäjä, jossa on napsautusanalytiikka, yli 300 laajennusta ja REST-rajapinta.
YOURLS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
YOURLS – mitä sillä voi rakentaa?
YOURLS (Your Own URL Shortener) on pieni, itsenäinen PHP-sovellus, jonka avulla voit pyörittää omaa URL-lyhennyspalveluasi omalla verkkotunnuksellasi. Toisin kuin kaupalliset palvelut, YOURLS pitää kaiken klikkausdatan ja linkkien hallinnan täysin hallinnassasi — ei rajoituksia pyyntöjen määrälle, ei tilausmaksuja eikä kolmannen osapuolen yleisöseurantaa.
Peruslyhennyksen lisäksi YOURLS sisältää sisäänrakennetun klikkausseurannan, viittaajien analytiikan ja REST API:n ohjelmalliseen linkkien hallintaan. Aktiivinen yhteisö on rakentanut yli 300 laajennusta, jotka kattavat kaiken QR-koodien luomisesta maantieteellisiin uudelleenohjauksiin, tehden YOURLSista yhden laajennettavimmista saatavilla olevista itse isännöidyistä linkinlyhentäjistä.
YOURLS – tärkeimmät ominaisuudet
Klikkausanalyysi
Seuraa kokonaisklikkauksia, viittaajia ja linkkikohtaisia tilastoja, jotta tiedät tarkalleen, miten kukin lyhennetty URL-osoite toimii ajan mittaan.
Liitännäisekosysteemi
Yli 300 yhteisön lisäosaa laajentaa YOURLSia QR-koodeilla, sijaintiin perustuvilla uudelleenohjauksilla, linkkien esikatseluilla ja muilla toiminnoilla – ilman räätälöityä kehitystyötä.
REST API
Luo, laajenna ja hae linkkitilastoja ohjelmallisesti sisäänrakennetun API:n kautta, mikä tekee YOURLSista helpon integroida sovelluksiin ja automaatiotyönkulkuihin.
Mukautetut avainsanat
Määritä mieleenpainuvia mukautettuja osoitteita mille tahansa linkille satunnaisten merkkien sijaan, antaen sinulle brändättyjä URL-osoitteita, kuten
yourdomain.com/launch.
Julkinen tai yksityinen tila
Käytä YOURLSia yksityisenä työkaluna tiimillesi tai avaa se julkisesti – pääsynhallinta on yksi asetuskytkin.
Kirjanmerkkisovellusten tuki
Asenna yhden napsautuksen kirjanmerkki mihin tahansa selaimeen lyhentääksesi nykyisen sivun URL-osoitetta poistumatta työnkulustasi.
YOURLS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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