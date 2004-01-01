Black Candy on avoimen lähdekoodin, itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin, joka muuttaa henkilökohtaisen äänikokoelmasi yksityiseksi suoratoistopalveluksi, johon pääset mistä tahansa selaimesta tai sen virallisista mobiilisovelluksista. Se skannaa kirjastosi, lukee metatiedot ja albumin kansikuvat ja esittää kaiken selkeän, responsiivisen verkkosoittimen kautta, jossa on soittolistoja, haku ja usean käyttäjän tilit.

Toisin kuin kaupalliset suoratoistoalustat, Black Candy pitää jokaisen kappaleen, soittolistan ja kuuntelutottumuksen omistamassasi infrastruktuurissa. Ei ole tilausmaksuja, ei luetteloa, joka muuttuu varoittamatta, eikä korkealaatuisten tiedostojesi pakkaamista – vain oma musiikkisi, joka suoratoistetaan täydellä tarkkuudella VPS:ltäsi jokaiseen käyttämääsi laitteeseen.