Asenna Black Candy yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin puhtaalla verkkosoittimella ja virallisilla mobiilisovelluksilla henkilökohtaiseen musiikkikokoelmaasi.
Black Candy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Black Candy – mitä sillä voi rakentaa?
Black Candy on avoimen lähdekoodin, itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin, joka muuttaa henkilökohtaisen äänikokoelmasi yksityiseksi suoratoistopalveluksi, johon pääset mistä tahansa selaimesta tai sen virallisista mobiilisovelluksista. Se skannaa kirjastosi, lukee metatiedot ja albumin kansikuvat ja esittää kaiken selkeän, responsiivisen verkkosoittimen kautta, jossa on soittolistoja, haku ja usean käyttäjän tilit.
Toisin kuin kaupalliset suoratoistoalustat, Black Candy pitää jokaisen kappaleen, soittolistan ja kuuntelutottumuksen omistamassasi infrastruktuurissa. Ei ole tilausmaksuja, ei luetteloa, joka muuttuu varoittamatta, eikä korkealaatuisten tiedostojesi pakkaamista – vain oma musiikkisi, joka suoratoistetaan täydellä tarkkuudella VPS:ltäsi jokaiseen käyttämääsi laitteeseen.
Black Candy – tärkeimmät ominaisuudet
Henkilökohtainen musiikin suoratoisto
Striimaa omaa kokoelmaasi mistä tahansa selaimesta tai virallisista mobiilisovelluksista, täydellä albumin kuvituksella, metatiedoilla ja haulla.
Monen käyttäjän tilit
Anna jokaiselle kuuntelijalle oma kirjautumistunnus, soittolistat ja kuunteluhistoria samalla kun jaetaan yksi kirjasto yhdellä palvelimella.
Lennossa tapahtuva transkoodaus
Muuntaa äänen automaattisesti suoratoistokelpoiseksi bittinopeudeksi, jotta toisto pysyy sujuvana hitailla tai mobiiliyhteyksillä muuttamatta alkuperäisiä.
Soittolistat ja Haku
Luo manuaalisia tai älykkäitä soittolistoja ja löydä mikä tahansa artisti, albumi tai kappale välittömästi nopealla kokotekstihaulla.
Täysi tiedonhallinta
Musiikkisi, soittolistasi ja kuuntelutietosi pysyvät VPS-palvelimellasi — ei tilauksia, ei seurantaa eikä katoavaa luetteloa.
Black Candy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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