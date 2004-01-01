LLDAP on kevyt, mielipiteellinen todennuspalvelin, joka tarjoaa standardin LDAP-rajapinnan ystävällisen verkkopohjaisen hallintakäyttöliittymän tukemana. Missä perinteiset LDAP-asetukset vaativat satoja sivuja skeemaa, ACL-määrityksiä ja slapd-konfiguraatiota, LLDAP sisältää järkevät oletusasetukset valmiina: ennalta määritellyt käyttäjä-/ryhmä-/sähköpostiskeemat, graafisen käyttäjähallinnan ja yhden suoritettavan tiedoston, joka käynnistyy millisekunneissa.

LLDAP:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yhden totuuden lähteen käyttäjätileille kaikissa itseisännöidyissä sovelluksissa, jotka tukevat LDAP:ia — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana ja kymmenet muut — ilman OpenLDAP:n operatiivista lisäkuormaa. Käyttäjät ovat yhdessä paikassa, salasanan muutokset leviävät kaikkialle, ja ryhmät hallitsevat pääsyä keskitetysti.