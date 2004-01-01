Asenna LLDAP yhdellä napsautuksella.
Kevyt todennuspalvelin, joka tarjoaa mielipiteellisen, yksinkertaistetun LDAP-taustaohjelman itse isännöityihin sovelluksiin.
LLDAP – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LLDAP – mitä sillä voi rakentaa?
LLDAP on kevyt, mielipiteellinen todennuspalvelin, joka tarjoaa standardin LDAP-rajapinnan ystävällisen verkkopohjaisen hallintakäyttöliittymän tukemana. Missä perinteiset LDAP-asetukset vaativat satoja sivuja skeemaa, ACL-määrityksiä ja slapd-konfiguraatiota, LLDAP sisältää järkevät oletusasetukset valmiina: ennalta määritellyt käyttäjä-/ryhmä-/sähköpostiskeemat, graafisen käyttäjähallinnan ja yhden suoritettavan tiedoston, joka käynnistyy millisekunneissa.
LLDAP:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yhden totuuden lähteen käyttäjätileille kaikissa itseisännöidyissä sovelluksissa, jotka tukevat LDAP:ia — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana ja kymmenet muut — ilman OpenLDAP:n operatiivista lisäkuormaa. Käyttäjät ovat yhdessä paikassa, salasanan muutokset leviävät kaikkialle, ja ryhmät hallitsevat pääsyä keskitetysti.
LLDAP – tärkeimmät ominaisuudet
LDAP meille muille
Standardien mukainen LDAP-palvelin järkevillä oletusasetuksilla, jotta OpenLDAPia odottavat sovellukset toimivat heti, ilman skeeman ja ACL-ylläpidon taakkaa.
Web-hallintakäyttöliittymä
Hallitse käyttäjiä, ryhmiä ja jäsenyyksiä graafisen käyttöliittymän kautta — ei ldif-tiedostoja, ei komentorivin ldapadd-komentoa, ei skeeman muokkausta.
Yksi totuuden lähde
Jokainen itse isännöity sovellus lukee yhdestä käyttäjätietokannasta, joten salasanan muutokset, deaktivoinnit ja ryhmäjäsenyyden päivitykset koskevat kaikkia paikkoja samanaikaisesti.
GraphQL hallinta-API
Automatisoi käyttöönotto ja ryhmähallinta tyypitetyn GraphQL API:n kautta tavallisen LDAP-sidonta-/hakuliittymän lisäksi.
Salasanan nollausprosessi
Sisäänrakennettu sähköpostipohjainen salasanan palautusprosessi loppukäyttäjille, jotta järjestelmänvalvojista ei tule tukipalvelua unohtuneiden salasanojen vuoksi.
Pieni jalanjälki
Yksi Rust-binääri SQLite-pysyvyydellä käyttää minimaalisesti suoritinta ja RAM-muistia, jättäen tilaa VPS:lle sovelluksille, jotka sitä todella tarvitsevat.
LLDAP – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.