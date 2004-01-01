Jopa 69 % alennus Tyk Gateway tuotteelle

Asenna Tyk Gateway yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä REST-, GraphQL- ja gRPC-rajapintojen suojaamiseen, hallintaan ja valvontaan ilman maksullisia lisenssejä tai ominaisuusmaksumuureja.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Tyk Gateway yhdellä napsautuksella.

Tyk Gateway – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Tyk Gateway – mitä sillä voi rakentaa?

Tyk Gateway on täysin avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä, joka hallitsee todennusta, nopeusrajoituksia, kiintiöitä ja pyyntöjen muuntamista taustapalveluillesi. Mozilla Public License 2.0 -lisenssillä lisensoitu, jokainen yhdyskäytävän ominaisuus on saatavilla ilman lisenssiavainta – OAuth 2.0, JWT-validointi, GraphQL-välityspalvelin ja laajennustuki sisältyvät kaikki avoimen lähdekoodin rakennelmaan.

Redis on ainoa riippuvuus, joka tarjoaa hajautetun istuntotallennuksen ja nopeusrajoituslaskurit. Konfiguraatio hoidetaan REST-hallinta-API:n kautta, mikä tekee Tykistä yhteensopivan infrastruktuuri koodina -työnkulkujen ja CI/CD-putkien kanssa. Itseisännöinti pitää kaiken API-liikenteen, tunnistetiedot ja käyttötiedot omassa infrastruktuurissasi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Tyk Gateway – tärkeimmät ominaisuudet

Todennuksen väliohjelmisto

Suojaa API:t OAuth 2.0:lla, JWT:llä, HMAC-allekirjoituksilla, Basic Authilla, keskinäisellä TLS:llä tai API-avaimilla — mukautettua todennuskoodia ei tarvita.

Nopeusrajoitus ja kiintiöt

Toteuta käyttäjäkohtaiset, sovelluskohtaiset tai käytäntökohtaiset nopeusrajoitukset ja käyttökiintiöt väärinkäytön estämiseksi ja oikeudenmukaisen pääsyn varmistamiseksi.

Moniprotokollatuki

Reititä REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- ja WebSocket-rajapinnat yhden yhdyskäytävän kautta protokollatietoisella muunnoksella ja välityspalvelulla.

Pyydä muunnosta

Uudelleenkirjoita URL-osoitteita, lisää tai poista otsikoita, muokkaa pyyntö- ja vastausrunkoja ja muunna SOAPin ja GraphQL:n välillä suoraan.

Liitännäisen väliohjelmisto

Laajenna yhdyskäytävän toimintaa mukautetulla logiikalla, joka on kirjoitettu JavaScriptillä, Pythonilla, Go:lla tai gRPC:llä, muuttamatta ydinohjelmakoodia.

Tyk Gateway – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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