Tyk Gateway on täysin avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä, joka hallitsee todennusta, nopeusrajoituksia, kiintiöitä ja pyyntöjen muuntamista taustapalveluillesi. Mozilla Public License 2.0 -lisenssillä lisensoitu, jokainen yhdyskäytävän ominaisuus on saatavilla ilman lisenssiavainta – OAuth 2.0, JWT-validointi, GraphQL-välityspalvelin ja laajennustuki sisältyvät kaikki avoimen lähdekoodin rakennelmaan.

Redis on ainoa riippuvuus, joka tarjoaa hajautetun istuntotallennuksen ja nopeusrajoituslaskurit. Konfiguraatio hoidetaan REST-hallinta-API:n kautta, mikä tekee Tykistä yhteensopivan infrastruktuuri koodina -työnkulkujen ja CI/CD-putkien kanssa. Itseisännöinti pitää kaiken API-liikenteen, tunnistetiedot ja käyttötiedot omassa infrastruktuurissasi.