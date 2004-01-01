Asenna Tyk Gateway yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä REST-, GraphQL- ja gRPC-rajapintojen suojaamiseen, hallintaan ja valvontaan ilman maksullisia lisenssejä tai ominaisuusmaksumuureja.
Tyk Gateway – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tyk Gateway – mitä sillä voi rakentaa?
Tyk Gateway on täysin avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä, joka hallitsee todennusta, nopeusrajoituksia, kiintiöitä ja pyyntöjen muuntamista taustapalveluillesi. Mozilla Public License 2.0 -lisenssillä lisensoitu, jokainen yhdyskäytävän ominaisuus on saatavilla ilman lisenssiavainta – OAuth 2.0, JWT-validointi, GraphQL-välityspalvelin ja laajennustuki sisältyvät kaikki avoimen lähdekoodin rakennelmaan.
Redis on ainoa riippuvuus, joka tarjoaa hajautetun istuntotallennuksen ja nopeusrajoituslaskurit. Konfiguraatio hoidetaan REST-hallinta-API:n kautta, mikä tekee Tykistä yhteensopivan infrastruktuuri koodina -työnkulkujen ja CI/CD-putkien kanssa. Itseisännöinti pitää kaiken API-liikenteen, tunnistetiedot ja käyttötiedot omassa infrastruktuurissasi.
Tyk Gateway – tärkeimmät ominaisuudet
Todennuksen väliohjelmisto
Suojaa API:t OAuth 2.0:lla, JWT:llä, HMAC-allekirjoituksilla, Basic Authilla, keskinäisellä TLS:llä tai API-avaimilla — mukautettua todennuskoodia ei tarvita.
Nopeusrajoitus ja kiintiöt
Toteuta käyttäjäkohtaiset, sovelluskohtaiset tai käytäntökohtaiset nopeusrajoitukset ja käyttökiintiöt väärinkäytön estämiseksi ja oikeudenmukaisen pääsyn varmistamiseksi.
Moniprotokollatuki
Reititä REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- ja WebSocket-rajapinnat yhden yhdyskäytävän kautta protokollatietoisella muunnoksella ja välityspalvelulla.
Pyydä muunnosta
Uudelleenkirjoita URL-osoitteita, lisää tai poista otsikoita, muokkaa pyyntö- ja vastausrunkoja ja muunna SOAPin ja GraphQL:n välillä suoraan.
Liitännäisen väliohjelmisto
Laajenna yhdyskäytävän toimintaa mukautetulla logiikalla, joka on kirjoitettu JavaScriptillä, Pythonilla, Go:lla tai gRPC:llä, muuttamatta ydinohjelmakoodia.
Tyk Gateway – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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