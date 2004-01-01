Firefox Dockerissa ajaa täysin varustellun selaimen VPS:lläsi ja suoratoistaa sen mihin tahansa moderniin verkkoselaimeen verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Tämä antaa sinulle eristetyn selausympäristön, joka suojaa paikallisia laitteitasi, peittää kotisi IP-osoitteen ja antaa sinun ylläpitää johdonmukaista selausprofiilia – sisältäen kirjanmerkit, salasanat ja laajennukset – joka on käytettävissä mistä päin maailmaa tahansa.

Firefoxin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että selausistuntojasi ei koskaan käsitellä kaupallisen etätyöpöytäpalvelun kautta, mikä antaa tietoturvatutkijoille, yksityisyydestään huolehtiville käyttäjille ja etätiimeille yksityisen, aina käytettävissä olevan selaimen heidän omassa hallinnassaan.