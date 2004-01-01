Ota Firefox käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity Firefox-selain, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella verkkokäyttöliittymän kautta ja jossa on pysyvät kirjanmerkit, laajennukset ja asetukset.
Firefox – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Firefox – mitä sillä voi rakentaa?
Firefox Dockerissa ajaa täysin varustellun selaimen VPS:lläsi ja suoratoistaa sen mihin tahansa moderniin verkkoselaimeen verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Tämä antaa sinulle eristetyn selausympäristön, joka suojaa paikallisia laitteitasi, peittää kotisi IP-osoitteen ja antaa sinun ylläpitää johdonmukaista selausprofiilia – sisältäen kirjanmerkit, salasanat ja laajennukset – joka on käytettävissä mistä päin maailmaa tahansa.
Firefoxin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että selausistuntojasi ei koskaan käsitellä kaupallisen etätyöpöytäpalvelun kautta, mikä antaa tietoturvatutkijoille, yksityisyydestään huolehtiville käyttäjille ja etätiimeille yksityisen, aina käytettävissä olevan selaimen heidän omassa hallinnassaan.
Firefox – tärkeimmät ominaisuudet
Eristetty selausympäristö
Selaa VPS-IP-osoitteen kautta paikallisen yhteytesi sijaan, mikä suojaa paikallista järjestelmääsi verkkopohjaisilta uhilta ja peittää kotiosoitteesi.
Pysyvä profiili
Kirjanmerkit, historia, salasanat ja asennetut laajennukset säilyvät säilöjen uudelleenkäynnistyksissä, tarjoten sinulle johdonmukaisen selainkokemuksen joka kerta.
Käytä millä tahansa laitteella
Avaa selainistuntosi missä tahansa modernissa verkkoselaimessa — ohjelmistoasennusta tai VNC-asiakasohjelmaa ei tarvita käyttävällä laitteella.
Laajennustuki
Asenna mikä tahansa Firefox-lisäosa, mukaan lukien mainosten esto-ohjelmat, salasanojen hallintaohjelmat ja yksityisyystyökalut, aivan kuten tekisit paikallisessa Firefox-asennuksessa.
Äänen suoratoisto
Verkkoääni on oletuksena käytössä, jotta voit toistaa mediaa, katsoa videoita ja käyttää verkkopohjaisia puhesovelluksia etäistunnon kautta.
Firefox – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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