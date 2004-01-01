Ota Meteroid käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin hinnoittelu- ja laskutusinfrastruktuuri SaaS-palveluille — tilaukset, käyttöön perustuva mittaus, laskutus ja tuottoanalytiikka.
Meteroid – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Meteroid – mitä sillä voi rakentaa?
Meteroid on avoimen lähdekoodin laskutusalusta, joka on rakennettu moderneille SaaS-yrityksille, jotka tarvitsevat täyden hallinnan siihen, miten ne hinnoittelevat, mittaavat ja laskuttavat asiakkaitaan. Se käsittelee tilauksia, käyttöön perustuvaa hinnoittelua, hybridisuunnitelmia, ilmaisia kokeilujaksoja, kuponkeja ja vanhojen asiakkaiden etuja yhden API:n ja hallintakäyttöliittymän kautta, poistaen tarpeen yhdistellä Stripe Billingiä, mittauspalvelua ja itse kehitettyä laskutuskerrosta.
Meteroidin itseisännöinti pitää asiakastiedot, hinnoittelulogiikan ja tulotiedot omassa VPS:ssäsi ilman kolmansien osapuolien laskutuspalveluntarjoajien tapahtumakohtaisia maksuja. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, ClickHousen suurivolyymiseen mittausanalytiikkaan ja Redpandan tapahtumavirtautukseen.
Meteroid – tärkeimmät ominaisuudet
Tilauksen hallinta
Hallitse toistuvia tilauksia, ilmaisia kokeilujaksoja, päivityksiä, alennuksia ja vanhoja hinnoittelumalleja yhden hallintakäyttöliittymän ja REST-rajapinnan kautta.
Käyttöön perustuva mittaus
Striimaa tuotetapahtumia ClickHouseen ja laskuta mitattavien ulottuvuuksien, kuten API-kutsujen, paikkojen tai tallennustilan, perusteella alle sekunnin viiveellä.
Automatisoitu laskutus
Luo suhteutuksen mukaisia laskuja jokaisella laskutusjaksolla ja toimita ne webhookien tai jatkokäsittelyyn maksunvälittäjien kautta.
Hybridihinnoittelumallit
Yhdistä kiinteät maksut, paikkakohtaiset veloitukset, porrastettu käyttö ja kertaluonteiset rivikohteet samaan suunnitelmaan ilman mukautettua laskutuskoodia.
Tulojen analytiikka
Seuraa MRR:ää, asiakaspoistumaa, laajentumista ja kohorttipysyvyyttä sisäänrakennettujen hallintapaneelien avulla, jotka hyödyntävät reaaliaikaisia laskutustietojasi.
Avoimet REST- ja gRPC-rajapinnat
Integroi Meteroid tuotteeseesi huippuluokan REST- ja gRPC-rajapintojen avulla ja vältä sitoutuminen suljettuun laskutuspalvelun tarjoajaan.
Meteroid – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.