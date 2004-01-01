Meteroid on avoimen lähdekoodin laskutusalusta, joka on rakennettu moderneille SaaS-yrityksille, jotka tarvitsevat täyden hallinnan siihen, miten ne hinnoittelevat, mittaavat ja laskuttavat asiakkaitaan. Se käsittelee tilauksia, käyttöön perustuvaa hinnoittelua, hybridisuunnitelmia, ilmaisia kokeilujaksoja, kuponkeja ja vanhojen asiakkaiden etuja yhden API:n ja hallintakäyttöliittymän kautta, poistaen tarpeen yhdistellä Stripe Billingiä, mittauspalvelua ja itse kehitettyä laskutuskerrosta.

Meteroidin itseisännöinti pitää asiakastiedot, hinnoittelulogiikan ja tulotiedot omassa VPS:ssäsi ilman kolmansien osapuolien laskutuspalveluntarjoajien tapahtumakohtaisia maksuja. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n, ClickHousen suurivolyymiseen mittausanalytiikkaan ja Redpandan tapahtumavirtautukseen.