ByteChef on avoimen lähdekoodin, matalan koodin alusta, joka antaa tiimeille mahdollisuuden rakentaa API-integraatioita ja automatisoida työnkulkuja SaaS-sovellusten, sisäisten APIen ja tietokantojen välillä visuaalisen editorin avulla. Yli 200 komponentin ja useiden ohjelmointikielien tuella sekä tekniset että ei-tekniset käyttäjät voivat rakentaa kehittyneitä automaatioita ilman laajaa koodin kirjoittamista.

ByteChefin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työnkulun logiikan, tunnistetiedot ja liiketoimintatiedot täysin hallinnassasi – ei toimittajan pääsyä, ei käyttöön perustuvaa hinnoittelua eikä riippuvuutta kolmannen osapuolen automaatiopilvestä.