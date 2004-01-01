Asenna ByteChef yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen alusta API-integraatioon ja työnkulun automatisointiin yli 200 sisäänrakennetulla liittimellä.
ByteChef – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ByteChef – mitä sillä voi rakentaa?
ByteChef on avoimen lähdekoodin, matalan koodin alusta, joka antaa tiimeille mahdollisuuden rakentaa API-integraatioita ja automatisoida työnkulkuja SaaS-sovellusten, sisäisten APIen ja tietokantojen välillä visuaalisen editorin avulla. Yli 200 komponentin ja useiden ohjelmointikielien tuella sekä tekniset että ei-tekniset käyttäjät voivat rakentaa kehittyneitä automaatioita ilman laajaa koodin kirjoittamista.
ByteChefin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työnkulun logiikan, tunnistetiedot ja liiketoimintatiedot täysin hallinnassasi – ei toimittajan pääsyä, ei käyttöön perustuvaa hinnoittelua eikä riippuvuutta kolmannen osapuolen automaatiopilvestä.
ByteChef – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulkueditori
Suunnittele monimutkaisia automaatiokulkuja vedä ja pudota -käyttöliittymällä, tehden integraatiosta helppokäyttöisen ilman syvällistä koodausosaamista.
Yli 200 valmista liitintä
Yhdistä suosittuihin SaaS-sovelluksiin, tietokantoihin ja API-rajapintoihin välittömästi ilman, että rakennat mukautettuja integraatioita alusta alkaen.
Monikielinen tuki
Kirjoita mukautettua logiikkaa Javalla, JavaScriptillä, Pythonilla tai Rubylla, jotta kehittäjät voivat laajentaa työnkulkuja heidän jo tuntemallaan kielellä.
Tekoälyvalmis arkkitehtuuri
Sisäänrakennetut tekoälykomponentit antavat tiimeille mahdollisuuden upottaa älykästä päätöksentekoa automaatioihin ilman erillistä tekoälyinfrastruktuuria.
Edistyneet virtaussäätimet
Ehdot, valitsimet, silmukat ja rinnakkaisajo antavat tarkan hallinnan siihen, miten monimutkainen liiketoimintalogiikka toimii.
ByteChef – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.