Spice on avoimen lähdekoodin data- ja tekoälyinfrastruktuurin suoritusympäristö, joka yhdistää federoidun SQL-kyselyn, vektorihaut ja LLM-päättelyn yhdeksi Rust-prosessiksi. Apache DataFusionin, Arrow'n ja DuckDB:n päälle rakennettu Spice yhdistää kymmeniin lähteisiin – kuten Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka ja muihin – ja materialisoi kuuman datan paikallisesti alle sekunnin analytiikkaa varten sovelluksesi vieressä.

Spice-palvelun itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tekoälyagenteille ja RAG-putkille yhden SQL- ja HTTP-päätepisteen federoidun datan yli ilman kyselykohtaisia pilvikustannuksia tai arkaluonteisten tietojen lähettämistä hallittuun palveluun. Tietojoukot, kiihdytykset, upotukset ja mallit määritellään kaikki yhdessä spicepod.yaml-manifestissa.