Asenna Spice AI yhdellä klikkauksella.
Kannettava Rust-pohjainen SQL-kysely-, haku- ja LLM-päättelymoottori dataperusteisille tekoälyagenteille.
Spice AI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Spice AI – mitä sillä voi rakentaa?
Spice on avoimen lähdekoodin data- ja tekoälyinfrastruktuurin suoritusympäristö, joka yhdistää federoidun SQL-kyselyn, vektorihaut ja LLM-päättelyn yhdeksi Rust-prosessiksi. Apache DataFusionin, Arrow'n ja DuckDB:n päälle rakennettu Spice yhdistää kymmeniin lähteisiin – kuten Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka ja muihin – ja materialisoi kuuman datan paikallisesti alle sekunnin analytiikkaa varten sovelluksesi vieressä.
Spice-palvelun itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tekoälyagenteille ja RAG-putkille yhden SQL- ja HTTP-päätepisteen federoidun datan yli ilman kyselykohtaisia pilvikustannuksia tai arkaluonteisten tietojen lähettämistä hallittuun palveluun. Tietojoukot, kiihdytykset, upotukset ja mallit määritellään kaikki yhdessä spicepod.yaml-manifestissa.
Spice AI – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetty SQL-moottori
Suorita kyselyitä Postgresiin, S3:een, MySQL:ään, Snowflakeen, Databricksiin ja kymmeniin muihin lähteisiin yhdessä yhden Apache DataFusion -pohjaisen SQL-päätepisteen kautta.
Paikallinen tiedonsiirron kiihdytys
Materialisoi kuumat tietoaineistot Arrowiin, DuckDB:hen tai SQLiteen sovelluksesi viereen palvellaksesi analyyttisiä kyselyitä millisekunnin viiveellä.
Sisäänrakennettu LLM-päättely
Aja avoimen painon chat- ja upotusmalleja OpenAI-yhteensopivan HTTP API:n kautta suoraan ajonaikaisessa ympäristössä, erillistä mallipalvelinta ei tarvita.
AI-haku ja RAG
Yhdistä vektorisamankaltaisuushaku SQL-suodattimien kanssa yhdessä kyselyssä tehostaaksesi hakuavusteista generointia, joka perustuu reaaliaikaisiin operatiivisiin tietoihisi.
Arrow Flight gRPC
Suoratoista suuria tulosjoukkoja analytiikka-asiakkaille zero-copy Apache Arrow over Flight -tekniikalla suuren läpäisykyvyn tiedonsiirtoon REST-rajapinnan rinnalla.
Deklaratiiviset spicepodit
Määritä aineistot, kiihdytykset, mallit ja päivitysaikataulut yhdessä YAML-manifestissa, joka on versionhallittavissa ja toistettavissa eri ympäristöissä.
Spice AI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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