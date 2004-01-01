Asenna Loomio yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin yhteistyöhön perustuva päätöksentekoalusta ryhmille ehdotusten keskusteluun, kyselyjen järjestämiseen ja päätösten tekemiseen yhdessä.
Loomio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Loomio – mitä sillä voi rakentaa?
Loomio on avoimen lähdekoodin alusta, joka on suunniteltu yhteistyöhön perustuvaan päätöksentekoon. Ryhmät voivat käydä jäsenneltyjä keskusteluja, luoda ehdotuksia, järjestää kyselyitä ja kirjata tuloksia – kaikki yhdessä paikassa. Toisin kuin yleiset chat-työkalut, Loomio pitää keskustelut keskittyneinä selkeisiin päätöksiin pyrkimiseen, mikä tekee siitä ihanteellisen osuuskunnille, voittoa tavoittelemattomille järjestöille, yhteisöorganisaatioille ja hajautetuille tiimeille.
Loomion itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jäsentiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta. Tämä käyttöönotto sisältää täyden Rails-verkkosovelluksen, Sidekiq-taustatyöntekijän, PostgreSQL-tietokannan, Redis-jonon ja Hocuspocus-palvelimen reaaliaikaiseen yhteistyöhön perustuvaan dokumenttien muokkaukseen.
Loomio – tärkeimmät ominaisuudet
Jäsennellyt ehdotukset
Luo aikarajoitettuja ehdotuksia hyväksymis-, hylkäämis-, pidättäytymis- ja estämisvaihtoehdoilla, jotta ryhmät voivat tehdä vastuullisia päätöksiä selkeällä tarkastusketjulla.
Joustavat kyselyt
Järjestä preferenssiäänestyksiä, pisteäänestyksiä, arviointikyselyitä ja kokousaikakyselyitä kerätäksesi vivahteikasta ryhmäpalautetta pelkkien kyllä/ei-kysymysten lisäksi.
Ketjutetut keskustelut
Pidä keskustelut järjestyksessä ketjutettujen kommenttien ja kontekstuaalisten reaktioiden avulla, jotta tärkeä konteksti ei koskaan katoa vilkkaassa chat-kanavassa.
Reaaliaikainen yhteistyö
Muokkaa ehdotustekstiä ja keskusteluketjuja yhteistyössä reaaliaikaisesti käyttäen sisäänrakennettua Hocuspocus-palvelinta, ilman kolmannen osapuolen editoria.
Alaryhmät ja oikeudet
Järjestä jäsenet alaryhmiin itsenäisillä tietosuoja-asetuksilla ja rooleilla, tukien monimutkaisia organisaatiorakenteita yhdessä asennuksessa.
Loomio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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