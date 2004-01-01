Loomio on avoimen lähdekoodin alusta, joka on suunniteltu yhteistyöhön perustuvaan päätöksentekoon. Ryhmät voivat käydä jäsenneltyjä keskusteluja, luoda ehdotuksia, järjestää kyselyitä ja kirjata tuloksia – kaikki yhdessä paikassa. Toisin kuin yleiset chat-työkalut, Loomio pitää keskustelut keskittyneinä selkeisiin päätöksiin pyrkimiseen, mikä tekee siitä ihanteellisen osuuskunnille, voittoa tavoittelemattomille järjestöille, yhteisöorganisaatioille ja hajautetuille tiimeille.

Loomion itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jäsentiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta. Tämä käyttöönotto sisältää täyden Rails-verkkosovelluksen, Sidekiq-taustatyöntekijän, PostgreSQL-tietokannan, Redis-jonon ja Hocuspocus-palvelimen reaaliaikaiseen yhteistyöhön perustuvaan dokumenttien muokkaukseen.