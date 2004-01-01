Asenna Grimoire yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma tunnisteilla, kokotekstihaulla ja tekoälyavusteisella metatietojen poiminnalla.
Grimoire – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grimoire – mitä sillä voi rakentaa?
Grimoire on avoimen lähdekoodin kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on suunniteltu pysyväksi, haettavaksi kodiksi kaikelle, mitä tallennat verkosta. Se tallentaa kirjanmerkit automaattisella metatietojen poiminnalla – sivun otsikko, kuvaus, favicon ja kuvakaappaus – jotta kokoelmasi pysyy hyödyllisenä kauan sen jälkeen, kun olet unohtanut, miksi tallensit jotain.
Toisin kuin selaimen kirjanmerkkikansiot, jotka synkronoituvat toimittajien pilvipalveluihin, Grimoiren itseisännöinti VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi, tutkimuslinkkisi ja tallennetut resurssisi täysin yksityisinä. Yksi kontti sisäänrakennetulla SQLite-tallennustilalla tarkoittaa, ettei mitään tarvitse ylläpitää – vain tallenna, merkitse ja hae.
Grimoire – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen metatietojen poiminta
Grimoire hakee automaattisesti otsikon, kuvauksen, faviconin ja kuvakaappauksen jokaiselle kirjanmerkille, pitäen kirjastosi järjestyksessä ilman manuaalista vaivaa.
Koko tekstin haku
Hae kirjanmerkkien otsikoista, kuvauksista, tunnisteista ja muistiinpanoista löytääksesi mitä tahansa kokoelmastasi välittömästi.
Tunnisteet ja kategoriat
Järjestä kirjanmerkit joustavilla tunnisteilla ja luokilla, suodata sitten kirjastosi löytääksesi juuri sen, mitä tarvitset.
Tekoälyavusteinen tunnisteiden luonti
Yhdistä halutessasi tekoälypalveluntarjoaja ehdottamaan automaattisesti tunnisteita ja yhteenvetoja sivun sisällön perusteella.
Selaimen laajennus
Tallenna kirjanmerkit suoraan Chromesta tai Firefoxista yhdellä napsautuksella laajennuksella poistumatta lukemaltasi sivulta.
Grimoire – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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