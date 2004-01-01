Asenna agentmemory yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin pysyvän muistin palvelin tekoälykoodausagenteille – tallentaa äänettömästi, pakkaa ja palauttaa kontekstin jokaisessa istunnossa.
agentmemory – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
agentmemory – mitä sillä voi rakentaa?
agentmemory on avoimen lähdekoodin pysyvä muisti tekoälykoodausagenteille ja kaikille MCP-yhteensopiville asiakasohjelmille. Se tallentaa äänettömästi, mitä agenttisi tekee jokaisessa istunnossa, pakkaa sen haettavaksi muistiksi ja syöttää oikean kontekstin seuraavaan istuntoon, jotta et joudu selittämään arkkitehtuuriasi uudelleen, löytämään samoja virheitä uudelleen ja opettamaan samoja mieltymyksiä uudelleen.
iii-moottorin varaan rakennettu, jossa on 4-tasoinen konsolidointiputki ja hybridi BM25-, vektori- ja kaaviohaku, agentmemory saavuttaa 95,2 %:n hakutarkkuuden LongMemEval-S-vertailuarvossa samalla kun se vähentää kontekstitunnuksia noin 92 %. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää istuntokirjaukset, muistot ja toistohistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman toimittajan pilvipalvelua tai agenttikohtaista mittausta.
agentmemory – tärkeimmät ominaisuudet
Hybridi haku
Yhdistää BM25-avainsanan, tiheän vektorin ja tietoverkon haun RRF-fuusion avulla, jotta agentit löytävät asiaankuuluvat muistot muistitpa tarkan ilmaisun tai vain käsitteen.
Automaattinen tallennus
Kaksitoista koukkua Claude Codelle ja kuusi Codex CLI:lle tallentavat kehotteet, työkalukutsut ja tulokset ilman manuaalisia tallennuskutsuja — muistot kertyvät puhtaasti tavanomaisella työskentelyllä.
Toimii jokaisen agentin kanssa
Yksi palvelin puhuu MCP:tä, RESTiä ja stdiota, joten Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ja mikä tahansa MCP-asiakas jakavat saman muistialueen.
Istunnon toisto
Jokainen tallennettu istunto on toistettavissa sisäänrakennetussa katseluohjelmassa, jossa on toisto-, tauko- ja nopeudensäätötoiminnot sekä pikanäppäimet, jotta voidaan tarkasti selvittää, mitä agentti teki ja miksi.
nelitasoinen elinkaari
Konsolidointiputki vanhentaa havaintoja lyhytaikaisista pitkäaikaisiin tasoihin, soveltaa rappeutumista ja unohtaa automaattisesti vanhentuneet muistot, jotta indeksi pysyy pienenä ja palautus terävänä.
agentmemory – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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