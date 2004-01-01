agentmemory on avoimen lähdekoodin pysyvä muisti tekoälykoodausagenteille ja kaikille MCP-yhteensopiville asiakasohjelmille. Se tallentaa äänettömästi, mitä agenttisi tekee jokaisessa istunnossa, pakkaa sen haettavaksi muistiksi ja syöttää oikean kontekstin seuraavaan istuntoon, jotta et joudu selittämään arkkitehtuuriasi uudelleen, löytämään samoja virheitä uudelleen ja opettamaan samoja mieltymyksiä uudelleen.

iii-moottorin varaan rakennettu, jossa on 4-tasoinen konsolidointiputki ja hybridi BM25-, vektori- ja kaaviohaku, agentmemory saavuttaa 95,2 %:n hakutarkkuuden LongMemEval-S-vertailuarvossa samalla kun se vähentää kontekstitunnuksia noin 92 %. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää istuntokirjaukset, muistot ja toistohistorian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman toimittajan pilvipalvelua tai agenttikohtaista mittausta.