PhotoPrism on yksityisyyteen keskittyvä valokuvienhallinta-alusta, joka käyttää tekoälyä luokitellakseen, lisätäkseen tunnisteita ja hakeakseen automaattisesti koko valokuvakokoelmasi. Kasvojentunnistus, kohteen tunnistus ja sijaintiin perustuva järjestely toimivat paikallisesti palvelimellasi — valokuvasi eivät koskaan poistu laitteistostasi.

PhotoPrismin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarjoaa sinulle tehokkaan vaihtoehdon Google Photosille ja iCloudille, joka skaalautuu miljooniin kuviin, tukee RAW-tiedostoja ja 4K-videota, ja pitää jokaisen muiston täysin hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen tilaussopimuksen asettamia tallennusrajoituksia.