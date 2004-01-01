Ota PhotoPrism käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tekoälyllä toimiva kuvienhallintasovellus, joka automaattisesti järjestää, tunnistaa ja hakee valokuvakirjastosi ilman lataamista kolmannen osapuolen pilvipalveluihin.
PhotoPrism – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PhotoPrism – mitä sillä voi rakentaa?
PhotoPrism on yksityisyyteen keskittyvä valokuvienhallinta-alusta, joka käyttää tekoälyä luokitellakseen, lisätäkseen tunnisteita ja hakeakseen automaattisesti koko valokuvakokoelmasi. Kasvojentunnistus, kohteen tunnistus ja sijaintiin perustuva järjestely toimivat paikallisesti palvelimellasi — valokuvasi eivät koskaan poistu laitteistostasi.
PhotoPrismin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarjoaa sinulle tehokkaan vaihtoehdon Google Photosille ja iCloudille, joka skaalautuu miljooniin kuviin, tukee RAW-tiedostoja ja 4K-videota, ja pitää jokaisen muiston täysin hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen tilaussopimuksen asettamia tallennusrajoituksia.
PhotoPrism – tärkeimmät ominaisuudet
Tekoälypohjainen tunnistus
Luokittelee valokuvat automaattisesti aiheen, kohtauksen ja esineiden perusteella käyttäen laitteessa olevaa koneoppimista — pilviprosessointia ei tarvita.
Kasvojentunnistus
Kuvat ryhmitellään niissä olevien ihmisten mukaan, jotta voit heti löytää jokaisen kuvan perheenjäsenestä tai ystävästä koko kirjastostasi.
Tehokas haku
Etsi kuvia luonnollisen kielen hauilla, kuten "rannan auringonlasku", tai suodata samanaikaisesti päivämäärän, kameran, sijainnin ja automaattisesti tunnistettujen tunnisteiden perusteella.
RAW- ja videotuki
Käsittelee RAW-tiedostoja ammattikameroista, HEIF-tiedostoja iPhoneista ja 4K-videoita automaattisella transkoodauksella selaimessa toistamista varten.
Sijainti ja karttanäkymä
Sijoittaa geotunnisteilla varustetut valokuvat interaktiiviselle kartalle ja ryhmittelee ne automaattisesti sijainnin mukaan maantieteellistä selaamista varten.
PhotoPrism – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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