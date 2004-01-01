Sharkey on Misskeyn ylävirtaa seuraava haarukka, joka tarjoaa hiotun sosiaalisen kokemuksen fediversumille. Se puhuu ActivityPubia natiivisti, joten yhteisösi voi seurata ja olla vuorovaikutuksessa Mastodonin, Pleroman, Akkoman, Pixelfedin ja muun federoituneen verkon tilien kanssa ilman siltoja.

Verrattuna ylävirran Misskeyyn, Sharkey lisää federoitua julkaisujen muokkausta, federoituja profiilitaustoja, Mastodon-asiakasohjelman API-yhteensopivuutta ja kymmeniä yhteisön palautteen ohjaamia käyttöliittymän parannuksia. Sharkeyn itseisännöinti omalla VPS:llä pitää aikajanasi, mediasi ja seuraajakaaviosi täysin hallinnassasi, ilman että alustan omistaja päättää, kenet tavoitat.