Asenna Sharkey yhden napsautuksen asennuksella.
Federoitu mikroblogipalvelin, joka perustuu Misskeyhin ja tarjoaa parannetun suorituskyvyn, Mastodon API -tuen ja modernin käyttökokemuksen.
Sharkey – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Sharkey – mitä sillä voi rakentaa?
Sharkey on Misskeyn ylävirtaa seuraava haarukka, joka tarjoaa hiotun sosiaalisen kokemuksen fediversumille. Se puhuu ActivityPubia natiivisti, joten yhteisösi voi seurata ja olla vuorovaikutuksessa Mastodonin, Pleroman, Akkoman, Pixelfedin ja muun federoituneen verkon tilien kanssa ilman siltoja.
Verrattuna ylävirran Misskeyyn, Sharkey lisää federoitua julkaisujen muokkausta, federoituja profiilitaustoja, Mastodon-asiakasohjelman API-yhteensopivuutta ja kymmeniä yhteisön palautteen ohjaamia käyttöliittymän parannuksia. Sharkeyn itseisännöinti omalla VPS:llä pitää aikajanasi, mediasi ja seuraajakaaviosi täysin hallinnassasi, ilman että alustan omistaja päättää, kenet tavoitat.
Sharkey – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Yhdistä Mastodoniin, Pleromaan, Akkomaan, Pixelfediin ja kaikkiin muihin ActivityPub-palvelimiin tavoittaaksesi koko fediversumin omasta instanssistasi.
Mastodon API -yhteensopiva
Käytä mitä tahansa kolmannen osapuolen Mastodon-asiakasohjelmaa julkaistaksesi ja selataksesi, hyötyen samalla Misskey-tyylisistä ominaisuuksista taustalla.
Mukautetut emojit ja reaktiot
Lataa palvelinkohtaisia mukautettuja emojeita ja reagoi niillä mihin tahansa julkaisuun, muuttaen aikajanat ilmeikkäiksi keskusteluiksi pelkän tekstin lisäksi.
Liittoutettu jälkieditointi
Muokkaa julkaisujasi julkaisun jälkeen ja anna muutoksen levitä siististi etäinstansseihin, säilyttäen täyden muokkaushistorian.
Antennit ja luettelot
Rakenna avainsanoihin perustuvia antenneja ja kuratoituja käyttäjälistoja suodattaaksesi aikajanoja, seurataksesi aiheita ja varmistaaksesi, ettet koskaan missaa sinulle tärkeitä julkaisuja.
Medianhallinnan tehostaminen
Järjestä ladatut kuvat, videot ja tiedostot sisäänrakennetussa Drivessa kansioiden, haun ja uudelleenkäytön avulla julkaisuissa ja profiilin resursseissa.
Sharkey – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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