SurrealDB on Rustilla kirjoitettu moderni monimallinen tietokanta, joka yhdistää dokumentti-, graafi-, relaatio-, aikasarja-, paikkatieto- ja vektoridatan yhdeksi moottoriksi. Sitä käytetään SurrealQL:n kautta – SQL:n kaltainen kyselykieli, joka on suunniteltu kehittäjille, jotka haluavat joustavuutta ilman, että heidän tarvitsee hallita useita erikoistuneita tietokantoja. Tietokantaan sisäänrakennetun reaaliaikaisten live-kyselyjen, rivitason käyttöoikeuksien ja todennuksen ansiosta SurrealDB voi toimia sekä tietokantana että taustapalveluna (backend-as-a-service) verkko- ja mobiilisovelluksille.

SurrealDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarjoaa kehittäjille ja pienille tiimeille tehokkaan monimallisen tietokannan ilman SurrealDB Cloudin kyselykohtaista hinnoittelua. Yhden binääritiedoston arkkitehtuuri pitää käyttöönoton ja toiminnot yksinkertaisina verrattuna erillisten tietokantojen käyttämiseen dokumentti-, graafi- ja aikasarjatyökuormille.