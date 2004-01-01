Ota SurrealDB käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Monimallinen tietokanta, joka yhdistää dokumentti-, graafi-, relaatio-, aikasarja-, paikkatieto- ja vektoridatan yhden SQL:n kaltaisen kyselykielen avulla.
SurrealDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SurrealDB – mitä sillä voi rakentaa?
SurrealDB on Rustilla kirjoitettu moderni monimallinen tietokanta, joka yhdistää dokumentti-, graafi-, relaatio-, aikasarja-, paikkatieto- ja vektoridatan yhdeksi moottoriksi. Sitä käytetään SurrealQL:n kautta – SQL:n kaltainen kyselykieli, joka on suunniteltu kehittäjille, jotka haluavat joustavuutta ilman, että heidän tarvitsee hallita useita erikoistuneita tietokantoja. Tietokantaan sisäänrakennetun reaaliaikaisten live-kyselyjen, rivitason käyttöoikeuksien ja todennuksen ansiosta SurrealDB voi toimia sekä tietokantana että taustapalveluna (backend-as-a-service) verkko- ja mobiilisovelluksille.
SurrealDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarjoaa kehittäjille ja pienille tiimeille tehokkaan monimallisen tietokannan ilman SurrealDB Cloudin kyselykohtaista hinnoittelua. Yhden binääritiedoston arkkitehtuuri pitää käyttöönoton ja toiminnot yksinkertaisina verrattuna erillisten tietokantojen käyttämiseen dokumentti-, graafi- ja aikasarjatyökuormille.
SurrealDB – tärkeimmät ominaisuudet
Monimalliset datatyypit
Tallenna dokumentit, kaaviot, relaatiorivit, aikasarjat, paikkatieto ja vektorit samaan tietokantaan ilman erillisiä palveluita kullekin mallille.
SurrealQL-kyselykieli
SQL:n kaltainen kyselykieli, jossa on laajennuksia graafien läpikäyntiin, vektorihakuun, paikkatieto-operaattoreihin ja skeemaan sisäänrakennettuihin laskettuihin kenttiin.
Reaaliaikaiset live-kyselyt
Tilaa reaaliaikaiset kyselytulokset WebSocketin kautta reaaliaikaisia käyttöliittymäpäivityksiä varten ilman jatkuvaa kyselyä tai ulkoista tapahtumaväyläinfrastruktuuria.
Rivitason suojaus
Skeemaan sisäänrakennetut hienojakaiset käyttöoikeudet mahdollistavat tietokannan turvallisen paljastamisen suoraan verkko- ja mobiiliasiakkaille ilman välissä olevaa API-kerrosta.
Upotettu todennus
Sisäänrakennettu käyttäjä-, laajuus- ja JWT-pohjainen todennus tekee SurrealDB:stä käyttökelpoisen taustapalveluna (backend-as-a-service) prototyyppisovelluksille.
Useita kyselyrajapintoja
Kysely HTTP RESTin, WebSocketin, natiivien asiakaskirjastojen kautta JavaScriptille, Pythonille, Rustille, Golle, Javalle, .NETille ja PHP:lle — tai suoraan SurrealQL CLI:n kautta.
SurrealDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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