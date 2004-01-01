Deluge on ominaisuuksiltaan monipuolinen, kevyt BitTorrent-asiakasohjelma, joka on rakennettu libtorrent-kirjaston päälle ja joka tarjoaa kaikki olennaiset torrentien hallintaominaisuudet selkeän selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. Se tukee protokollan salausta, DHT:tä, vertaisvaihtoa, välityspalvelinreititystä, nopeudensäätöä ja laajennusekosysteemiä — mikä tekee siitä luotettavan valinnan sekä satunnaiseen lataamiseen että edistyneisiin median automaatiojärjestelmiin.

Delugen käyttöönotto VPS:llä tarjoaa dedikoidun kaistanleveyden jatkuvaan jakamiseen ja lataamiseen kuluttamatta kotisi internetyhteyttä tai datakattoja. Jatkuvasti päällä oleva ympäristö ylläpitää hyviä suhteita yksityisillä trackereilla, integroituu saumattomasti automaatiotyökalujen, kuten Sonarrin ja Radarrin, kanssa ja pitää torrent-toimintasi eristettynä dedikoidussa infrastruktuurissa staattisella IP-osoitteella.