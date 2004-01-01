Asenna Deluge yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt BitTorrent-asiakasohjelma verkkokäyttöliittymällä, laajennustuella ja saumattomalla median automaation integroinnilla.
Deluge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Deluge – mitä sillä voi rakentaa?
Deluge on ominaisuuksiltaan monipuolinen, kevyt BitTorrent-asiakasohjelma, joka on rakennettu libtorrent-kirjaston päälle ja joka tarjoaa kaikki olennaiset torrentien hallintaominaisuudet selkeän selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. Se tukee protokollan salausta, DHT:tä, vertaisvaihtoa, välityspalvelinreititystä, nopeudensäätöä ja laajennusekosysteemiä — mikä tekee siitä luotettavan valinnan sekä satunnaiseen lataamiseen että edistyneisiin median automaatiojärjestelmiin.
Delugen käyttöönotto VPS:llä tarjoaa dedikoidun kaistanleveyden jatkuvaan jakamiseen ja lataamiseen kuluttamatta kotisi internetyhteyttä tai datakattoja. Jatkuvasti päällä oleva ympäristö ylläpitää hyviä suhteita yksityisillä trackereilla, integroituu saumattomasti automaatiotyökalujen, kuten Sonarrin ja Radarrin, kanssa ja pitää torrent-toimintasi eristettynä dedikoidussa infrastruktuurissa staattisella IP-osoitteella.
Deluge – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen käyttöliittymä
Hallitse kaikkia torrentteja miltä tahansa laitteelta responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa tai ylläpitämättä suoraa palvelinyhteyttä.
Median automaation integrointi
Integroituu natiivisti Sonarrin, Radarrin ja Lidarrin kanssa automaattista sisällön lataamista, uudelleennimeämistä ja kirjaston järjestelyä varten.
Protokollan salaus
Salaa BitTorrent-liikenteen vähentääkseen internet-palveluntarjoajan kuristusta ja parantaakseen yksityisyyttä kaikelle torrent-toiminnalle palvelimella.
Liitännäisjärjestelmä
Laajenna toiminnallisuutta liitännäisillä tunnisteita, ajoitusta, RSS-syötteitä, verkkosiementä ja etäasiakashallintaa varten.
Yksityiskohtaiset nopeussäätimet
Aseta globaalit ja torrenttikohtaiset lähetys-/latausrajat aikataulutustuella hallitaksesi kaistanleveyden käyttöä koko päivän ajan.
Deluge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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