Asenna Foundry VTT yhdellä napsautuksella.
Ensiluokkainen virtuaalinen pöytäroolipelialusta pöytäroolipelisessioiden pyörittämiseen verkossa karttojen, hahmolomakkeiden, automaation ja ääni-/videointegraation avulla.
Foundry VTT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Foundry VTT – mitä sillä voi rakentaa?
Foundry Virtual Tabletop on johtava kaupallinen mutta itse ylläpidettävä alusta pöytäroolipelien pelaamiseen verkossa. Rakennettu modulaariselle JavaScript-moottorille, syvällä tuella Dungeons and Dragons 5e:lle, Pathfinderille, Call of Cthulhulle ja kymmenille muille järjestelmille yhteisön moduulien kautta, se tarjoaa ammattitason dynaamisen valaistuksen, näköyhteyden, animoidut tokenit, noppien heittoautomaation ja laajan makrokielen mukautettuja pelimekaniikkoja varten.
Foundryn itse ylläpitäminen VPS:lläsi pitää jokaisen kampanjan, hahmolomakkeen ja taistelukartan suorassa hallinnassasi — ei istuntokohtaisia SaaS-maksuja, ei kuukausittaisia pilvikustannuksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä pelaajiesi pelitietoihin. Maksettu Foundry-lisenssi vaaditaan ja se ostetaan kerran osoitteesta foundryvtt.com.
Foundry VTT – tärkeimmät ominaisuudet
Dynaaminen valaistus ja näkö
Ruutupohjainen sodan sumu, näköyhteyden laskelmat, dynaamiset valonlähteet ja hahmokohtainen näkö tarjoavat pelaajille elokuvamaisen luolaseikkailukokemuksen.
Järjestelmä- ja moduulimarkkinapaikka
Alkuperäinen tuki D&D 5e:lle, Pathfinderille, Cyberpunk Redille, Call of Cthulhulle ja yli 100 muulle järjestelmälle yhteisön moduulien ja sisältöpakettien kautta.
Noppien automatisointi
Sisäänrakennettu nopparulla chat-integraatiolla, kaavojen jäsentäjällä ja järjestelmäkohtaisilla säännöillä, jotka automatisoivat hyökkäysheitot, vahingot, pelastusheitot ja taitotarkistukset.
Ääni- ja videokeskustelu
Valinnaiset WebRTC-ääni- ja videokanavat toimivat suoraan Foundryn sisällä, joten ryhmät eivät tarvitse Discordia, Zoomia tai muita ulkoisia työkaluja.
Makrot ja JavaScript
Täysi makrojärjestelmä, jolla on JavaScript-pääsy pelin tilaan, antaa pelinjohtajien automatisoida monimutkaisia mekanismeja, rakentaa mukautettuja painikkeita ja luoda dynaamisia kohtauksia.
Jatkuvat kampanjat
Maailmat, hahmot, päiväkirjat, kohtaukset ja pelaajatiedot säilyvät istuntojen välillä ja selviävät säilöjen päivityksistä yhden nimetyn volyymin kautta.
Foundry VTT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.