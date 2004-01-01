Jopa 69 % alennus Foundry VTT tuotteelle

Asenna Foundry VTT yhdellä napsautuksella.

Ensiluokkainen virtuaalinen pöytäroolipelialusta pöytäroolipelisessioiden pyörittämiseen verkossa karttojen, hahmolomakkeiden, automaation ja ääni-/videointegraation avulla.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Foundry VTT yhdellä napsautuksella.

Foundry VTT – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Foundry VTT – mitä sillä voi rakentaa?

Foundry Virtual Tabletop on johtava kaupallinen mutta itse ylläpidettävä alusta pöytäroolipelien pelaamiseen verkossa. Rakennettu modulaariselle JavaScript-moottorille, syvällä tuella Dungeons and Dragons 5e:lle, Pathfinderille, Call of Cthulhulle ja kymmenille muille järjestelmille yhteisön moduulien kautta, se tarjoaa ammattitason dynaamisen valaistuksen, näköyhteyden, animoidut tokenit, noppien heittoautomaation ja laajan makrokielen mukautettuja pelimekaniikkoja varten.

Foundryn itse ylläpitäminen VPS:lläsi pitää jokaisen kampanjan, hahmolomakkeen ja taistelukartan suorassa hallinnassasi — ei istuntokohtaisia SaaS-maksuja, ei kuukausittaisia pilvikustannuksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä pelaajiesi pelitietoihin. Maksettu Foundry-lisenssi vaaditaan ja se ostetaan kerran osoitteesta foundryvtt.com.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Foundry VTT – tärkeimmät ominaisuudet

Dynaaminen valaistus ja näkö

Ruutupohjainen sodan sumu, näköyhteyden laskelmat, dynaamiset valonlähteet ja hahmokohtainen näkö tarjoavat pelaajille elokuvamaisen luolaseikkailukokemuksen.

Järjestelmä- ja moduulimarkkinapaikka

Alkuperäinen tuki D&D 5e:lle, Pathfinderille, Cyberpunk Redille, Call of Cthulhulle ja yli 100 muulle järjestelmälle yhteisön moduulien ja sisältöpakettien kautta.

Noppien automatisointi

Sisäänrakennettu nopparulla chat-integraatiolla, kaavojen jäsentäjällä ja järjestelmäkohtaisilla säännöillä, jotka automatisoivat hyökkäysheitot, vahingot, pelastusheitot ja taitotarkistukset.

Ääni- ja videokeskustelu

Valinnaiset WebRTC-ääni- ja videokanavat toimivat suoraan Foundryn sisällä, joten ryhmät eivät tarvitse Discordia, Zoomia tai muita ulkoisia työkaluja.

Makrot ja JavaScript

Täysi makrojärjestelmä, jolla on JavaScript-pääsy pelin tilaan, antaa pelinjohtajien automatisoida monimutkaisia mekanismeja, rakentaa mukautettuja painikkeita ja luoda dynaamisia kohtauksia.

Jatkuvat kampanjat

Maailmat, hahmot, päiväkirjat, kohtaukset ja pelaajatiedot säilyvät istuntojen välillä ja selviävät säilöjen päivityksistä yhden nimetyn volyymin kautta.

Foundry VTT – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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