Foundry Virtual Tabletop on johtava kaupallinen mutta itse ylläpidettävä alusta pöytäroolipelien pelaamiseen verkossa. Rakennettu modulaariselle JavaScript-moottorille, syvällä tuella Dungeons and Dragons 5e:lle, Pathfinderille, Call of Cthulhulle ja kymmenille muille järjestelmille yhteisön moduulien kautta, se tarjoaa ammattitason dynaamisen valaistuksen, näköyhteyden, animoidut tokenit, noppien heittoautomaation ja laajan makrokielen mukautettuja pelimekaniikkoja varten.

Foundryn itse ylläpitäminen VPS:lläsi pitää jokaisen kampanjan, hahmolomakkeen ja taistelukartan suorassa hallinnassasi — ei istuntokohtaisia SaaS-maksuja, ei kuukausittaisia pilvikustannuksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä pelaajiesi pelitietoihin. Maksettu Foundry-lisenssi vaaditaan ja se ostetaan kerran osoitteesta foundryvtt.com.