Ota käyttöön Temporal yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kestävä työnkulun suoritusympäristö vikasietoisten, pitkäkestoisten sovellusten rakentamiseen suuressa mittakaavassa.
Temporal – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Temporal – mitä sillä voi rakentaa?
Temporal on avoimen lähdekoodin kestävä työnkulun suoritusympäristö, jonka avulla kehittäjät voivat kirjoittaa pitkäkestoisia, vikasietoisia sovelluksia tavallisena koodina. Temporalilla kirjoitetut työnkulut selviävät automaattisesti prosessikaatumisista, verkon osioitumisista ja infrastruktuurin vioista — ilman manuaalista tarkistuspisteiden luomista, tilakoneita tietokannoissa tai monimutkaista uudelleenyrityslogiikkaa. Kun työntekijä käynnistyy uudelleen, suoritus jatkuu täsmälleen siitä, mihin se jäi.
Tämä käyttöönotto käyttää koko Temporal-pinon: palvelimen, jossa on PostgreSQL pysyvyyttä varten ja Elasticsearch työnkulun historian hakuun ja näkyvyyteen. Mukana tuleva verkkokäyttöliittymä antaa sinun seurata aktiivisia työnkulkuja, tarkastella tapahtumahistorioita, etsiä suorituksia tilan tai mukautettujen attribuuttien perusteella ja käynnistää signaaleja — antaen tiimillesi täyden näkyvyyden käynnissä oleviin liiketoimintaprosesseihin.
Temporal – tärkeimmät ominaisuudet
Kestävä suoritus
Työnkulut selviävät prosessikaatumisista ja infrastruktuurin uudelleenkäynnistyksistä automaattisesti, jatkaen täsmälleen siitä, mihin ne jäivät ilman ylimääräistä infrastruktuuria.
Työnkulun näkyvyys
Elasticsearch-pohjainen haku antaa sinun suodattaa ja tarkastella työnkulun suorituksia tilan, työnkulun tyypin, mukautettujen hakuattribuuttien tai aikavälin perusteella.
Automaattiset uudelleenyritykset
Määritä uudelleenyrityskäytännöt säädettävällä viiveellä mille tahansa toiminnalle, jotta ohimenevät virheet käsitellään muuttamatta sovelluskoodia.
Pitkäkestoiset työnkulut
Tukee natiivisti työnkulkuja, jotka kestävät minuutteja, päiviä tai vuosia – mukaan lukien ajastetut ajastimet, ihmisen hyväksyntävaiheet ja ulkoiset signaalit.
Monikieliset SDK:t
Työntekijät muodostavat yhteyden gRPC:n kautta käyttäen virallisia SDK-paketteja Go:lle, Pythonille, Javalle, TypeScriptille, .NETille ja PHP:lle.
Temporal – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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