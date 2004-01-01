Temporal on avoimen lähdekoodin kestävä työnkulun suoritusympäristö, jonka avulla kehittäjät voivat kirjoittaa pitkäkestoisia, vikasietoisia sovelluksia tavallisena koodina. Temporalilla kirjoitetut työnkulut selviävät automaattisesti prosessikaatumisista, verkon osioitumisista ja infrastruktuurin vioista — ilman manuaalista tarkistuspisteiden luomista, tilakoneita tietokannoissa tai monimutkaista uudelleenyrityslogiikkaa. Kun työntekijä käynnistyy uudelleen, suoritus jatkuu täsmälleen siitä, mihin se jäi.

Tämä käyttöönotto käyttää koko Temporal-pinon: palvelimen, jossa on PostgreSQL pysyvyyttä varten ja Elasticsearch työnkulun historian hakuun ja näkyvyyteen. Mukana tuleva verkkokäyttöliittymä antaa sinun seurata aktiivisia työnkulkuja, tarkastella tapahtumahistorioita, etsiä suorituksia tilan tai mukautettujen attribuuttien perusteella ja käynnistää signaaleja — antaen tiimillesi täyden näkyvyyden käynnissä oleviin liiketoimintaprosesseihin.