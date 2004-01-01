NocoBase on skaalautuvuus edellä suunniteltu avoimen lähdekoodin no-code/low-code-alusta, joka yhdistää visuaalisen käyttöliittymän ja laajennuksiin perustuvan arkkitehtuurin, jotta sekä kansalaiskehittäjät että insinöörit voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä. Sen tietomallinnusmoottori, vedä ja pudota -käyttöliittymän rakentaja ja työnkulun automaatiotyökalut kattavat kaiken yksinkertaisista CRUD-sovelluksista monimutkaisiin monivuokraajayrityssovelluksiin.

NocoBasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, pitää arkaluonteiset yritystiedot omassa infrastruktuurissasi ja antaa kehitystiimeille vapauden asentaa mukautettuja laajennuksia ja integroida sisäisiin järjestelmiin ilman toimittajarajoituksia.