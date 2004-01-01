Asenna NocoBase yhdellä napsautuksella.
Laajennettava avoimen lähdekoodin kooditon alusta sisäisten työkalujen ja liiketoimintasovellusten rakentamiseen laajennuspohjaisella arkkitehtuurilla.
NocoBase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NocoBase – mitä sillä voi rakentaa?
NocoBase on skaalautuvuus edellä suunniteltu avoimen lähdekoodin no-code/low-code-alusta, joka yhdistää visuaalisen käyttöliittymän ja laajennuksiin perustuvan arkkitehtuurin, jotta sekä kansalaiskehittäjät että insinöörit voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä. Sen tietomallinnusmoottori, vedä ja pudota -käyttöliittymän rakentaja ja työnkulun automaatiotyökalut kattavat kaiken yksinkertaisista CRUD-sovelluksista monimutkaisiin monivuokraajayrityssovelluksiin.
NocoBasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, pitää arkaluonteiset yritystiedot omassa infrastruktuurissasi ja antaa kehitystiimeille vapauden asentaa mukautettuja laajennuksia ja integroida sisäisiin järjestelmiin ilman toimittajarajoituksia.
NocoBase – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen tietomallinnus
Määritä taulukoita, kenttiä ja monimutkaisia suhteita visuaalisen käyttöliittymän avulla, tukien kaikkia yleisiä kenttätyyppejä, mukaan lukien liitteet, kaavat ja hakukentät.
Vedä ja pudota -käyttöliittymärakentaja
Suunnittele responsiivisia sovellusliittymiä järjestämällä lohkoja ja komponentteja piirtoalustalle, ilman etupään koodin tarvetta vakiomuotoisten asettelujen luomiseen.
Liitännäispohjainen arkkitehtuuri
Laajenna alustaa yhteisön tai mukautettujen lisäosien avulla uusille kenttätyypeille, toiminnoille ja integraatioille muuttamatta ydinsovellusta.
Työnkulun automatisointi
Rakenna ehdollisia liiketoimintaprosesseja ja hyväksyntäkulkuja visuaalisesti, laukaisten toimintoja tietojen muutosten perusteella ilman taustalogiikan kirjoittamista alusta alkaen.
Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Hallitse pääsyä tietoihin ja käyttöliittymäelementteihin roolitasolla, tukien monivuokralaisuutta ja osastotason eristystä yhden asennuksen sisällä.
Automaattisesti luodut API:t
Jokainen tietomalli paljastaa automaattisesti REST API -rajapinnat, mahdollistaen integroinnin ulkoisten järjestelmien ja mukautettujen käyttöliittymien kanssa ilman lisäkehitystä.
NocoBase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.