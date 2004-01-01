Ota OliveTin käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, itse isännöitävä verkkokäyttöliittymä, joka esittää ennalta määritellyt komentorivikomennot turvallisina, napsautettavina painikkeina.
OliveTin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OliveTin – mitä sillä voi rakentaa?
OliveTin on pieni itsehostattu Go-palvelu, joka muuttaa ennalta määritellyt komentorivikomennot turvallisiksi, napsautettaviksi painikkeiksi verkkokäyttöliittymässä. Järjestelmänvalvoja kuvaa jokaisen toiminnon YAML-määritystiedostossa — nimi, kuvake, komento, valinnaiset argumentit, valinnainen vahvistusikkuna — ja OliveTin renderöi ne siistiksi hallintapaneeliksi, jota kuka tahansa pääsyn omaava voi käyttää koskematta terminaaliin.
OliveTinin itsehostaus omalla VPS:llä antaa ei-teknisille perheenjäsenille, nuoremmille tiimikavereille tai kioskimaisille kosketusnäytöille hallitun osajoukon toimintoja, joita he voivat suorittaa turvallisesti — käynnistää jumiutuneen palvelun uudelleen, lähettää wake-on-lan-paketin, päivittää Plex-kirjaston, käynnistää varmuuskopion — antamatta SSH-tunnuksia tai paljastamatta mielivaltaista komentojen suoritusta. Koska OliveTin suorittaa vain nimenomaisesti ilmoittamiasi komentoja, vahingon laajuus pysyy YAML-määrityksen rajoissa.
OliveTin – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-määritellyt toiminnot
Kuvaile jokainen OliveTinin asetustiedostossa oleva komentorivikomento otsikon, kuvakkeen, valinnaisten argumenttien ja suorituskäyttäytymisen kera luodaksesi viimeistellyn hallintapaneelin.
Kosketusystävällinen UI
Responsiivinen yksisivuinen sovellus, joka on suunniteltu puhelimille, tableteille ja seinään asennettaville kosketusnäytöille – täydellinen kioskimaisiin kodin automaatioihin.
Argumentti- ja pudotusvalikkojen syötteet
Muuta monimutkaiset komennot pudotusvalikoiksi, tekstikentiksi tai valintaruutukytkimiksi, jotta ei-tekniset käyttäjät voivat kutsua niitä oikeilla parametreilla joka kerta.
Vahvistusikkunat
Merkitse arkaluontoiset toiminnot vaadituilla vahvistuksilla, jotta vaaralliset komennot tarvitsevat ylimääräisen napsautuksen ennen kuin ne laukeavat.
Pieni resurssijalanjälki
Yksi Go-binääri käyttää vain muutaman megatavun RAM-muistia ja minimaalisesti suoritinta, ihanteellinen sijoitettavaksi VPS:lle raskaampien itse isännöityjen palveluiden rinnalle.
Webhook ja API
Käynnistä toimintoja ulkoisesti HTTP-webhookien tai REST-rajapinnan kautta integroidaksesi OliveTinin automaatioihin, skripteihin ja kodin automaatiojärjestelmiin.
OliveTin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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