Itse ylläpidetty reseptinhallinta ateriasuunnittelulla, ostoslistoilla ja keittokirjojen järjestelyllä.
Tandoor Recipes – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tandoor Recipes – mitä sillä voi rakentaa?
Tandoor Recipes on monipuolinen avoimen lähdekoodin reseptinhallinta-alusta ruoanlaittosi järjestämiseen. Tuo reseptejä miltä tahansa verkkosivustolta, suunnittele viikoittaisia aterioita, luo ostoslistoja ja jaa keittokirjoja perheen kanssa — kaikki puhtaasta verkkokäyttöliittymästä, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella. Itseisännöintiyhteisön rakentama, se antaa reseptikokoelmasi hallintaasi ilman mainoksia, tilauksia tai tiedonkeruuta.
Tandoorin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki reseptisi, ateriasuunnitelmasi ja ostoslistasi yksityisinä ja käytettävissä mistä tahansa. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Traefik HTTPS -integraation. Ensimmäinen rekisteröityvä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja — poista julkiset rekisteröitymiset käytöstä tilisi luomisen jälkeen.
Tandoor Recipes – tärkeimmät ominaisuudet
Reseptin tuonti
Tuo reseptejä miltä tahansa verkkosivustolta automaattisella ainesosien, ohjeiden ja ravintotietojen jäsennyksellä.
Ateriasuunnittelu
Suunnittele viikon ateriat vedä ja pudota -kalenterin avulla ja luo automaattisesti ostoslistoja suunnitelluista resepteistä.
Ostoslistat
Luo ja jaa ostoslistoja, jotka yhdistävät useiden reseptien ainesosat automaattisella määräyhdistelyllä.
Keittokirjan organisointi
Järjestele reseptit keittokirjoihin, merkitse avainsanoilla ja hae koko kokoelmastasi välittömästi.
Monikäyttäjäjakaminen
Jaa reseptitiloja perheenjäsenten kanssa, joilla kullakin on omat ateriasuunnitelmansa ja ostoslistansa.
Ravintoseuranta
Seuraa reseptikohtaisia kaloreita ja makroja tuotujen reseptien tai manuaalisen syötön ravitsemustietojen avulla.
Tandoor Recipes – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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