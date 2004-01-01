Tandoor Recipes on monipuolinen avoimen lähdekoodin reseptinhallinta-alusta ruoanlaittosi järjestämiseen. Tuo reseptejä miltä tahansa verkkosivustolta, suunnittele viikoittaisia aterioita, luo ostoslistoja ja jaa keittokirjoja perheen kanssa — kaikki puhtaasta verkkokäyttöliittymästä, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella. Itseisännöintiyhteisön rakentama, se antaa reseptikokoelmasi hallintaasi ilman mainoksia, tilauksia tai tiedonkeruuta.

Tandoorin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki reseptisi, ateriasuunnitelmasi ja ostoslistasi yksityisinä ja käytettävissä mistä tahansa. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Traefik HTTPS -integraation. Ensimmäinen rekisteröityvä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja — poista julkiset rekisteröitymiset käytöstä tilisi luomisen jälkeen.