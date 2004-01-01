Asenna DbGate yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin alustariippumaton tietokantojen hallintaohjelma, joka tukee MySQL:ää, PostgreSQL:ää, MongoDB:tä, Redisiä ja monia muita SQL- ja NoSQL-tietokantamoottoreita.
DbGate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DbGate – mitä sillä voi rakentaa?
DbGate on avoimen lähdekoodin alustariippumaton tietokannan hallintatyökalu, joka käsittelee MySQL-, MariaDB-, PostgreSQL-, SQLite-, SQL Server-, MongoDB-, Redis-, ClickHouse-, CockroachDB-, Cassandra- ja Amazon Redshift -tietokantoja yhden verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Sen sijaan, että vaihtaisit toimittajakohtaisten työkalujen välillä, voit yhdistää jokaiseen tietokantaan yhdestä työtilasta, suorittaa usean välilehden SQL- tai NoSQL-kyselyitä, muokata taulukoita suoraan ja vertailla skeemoja eri ympäristöissä.
DbGaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää yhteysmerkkijonot, tallennetut kyselyt ja viedyt tiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman pilvitelemetriaa tai käyttäjäkohtaista lisensointia. Selaimen käyttöliittymä on käytettävissä miltä tahansa laitteelta, mikä tekee siitä hyödyllisen ad hoc -tietojen tarkasteluun, päivittäiseen hallintaan ja yhteistyöhön perustuvaan virheenkorjaukseen ilman työpöytäasiakasohjelman asentamista jokaiseen kehittäjän koneeseen.
DbGate – tärkeimmät ominaisuudet
SQL ja NoSQL yhdessä
Yhdistä MySQLiin, PostgreSQLiin, SQL Serveriin, MongoDB:hen, Redisiin, SQLiteen, ClickHouseen, CockroachDB:hen, Cassandraan ja muihin yhdestä työtilasta ilman, että joudut jongleeraamaan toimittajakohtaisten asiakasohjelmien kanssa.
Monivälilehtinen kyselyeditori
Suorita SQL- tai MongoDB-kyselyitä useilla välilehdillä automaattisella täydennyksellä, syntaksikorostuksella ja pysyvällä historialla, joka kestää uudelleenyhteydet ja uudelleenkäynnistykset.
Visuaalinen taulukkoeditori
Selaa, suodata, lajittele ja muokkaa rivejä suoraan taulukkomaisen ruudukon avulla, ja tallenna sitten muutokset luodun SQL-erovertailun kautta ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan.
Skeemojen vertailu ja vienti
Vertaa skeemoja kahden tietokannan välillä, luo migraatio-SQL ja vie taulukoita tai kyselyitä CSV-, JSON-, SQL-dump- tai Excel-muotoon suoraan selaimesta.
ER-kaavion suunnittelija
Visualisoi suhteita interaktiivisella ER-kaaviolla ja vie sitten asettelu SVG- tai PNG-muodossa dokumentointia ja arkkitehtuurikatselmuksia varten.
DbGate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.