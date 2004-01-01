DbGate on avoimen lähdekoodin alustariippumaton tietokannan hallintatyökalu, joka käsittelee MySQL-, MariaDB-, PostgreSQL-, SQLite-, SQL Server-, MongoDB-, Redis-, ClickHouse-, CockroachDB-, Cassandra- ja Amazon Redshift -tietokantoja yhden verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Sen sijaan, että vaihtaisit toimittajakohtaisten työkalujen välillä, voit yhdistää jokaiseen tietokantaan yhdestä työtilasta, suorittaa usean välilehden SQL- tai NoSQL-kyselyitä, muokata taulukoita suoraan ja vertailla skeemoja eri ympäristöissä.

DbGaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää yhteysmerkkijonot, tallennetut kyselyt ja viedyt tiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman pilvitelemetriaa tai käyttäjäkohtaista lisensointia. Selaimen käyttöliittymä on käytettävissä miltä tahansa laitteelta, mikä tekee siitä hyödyllisen ad hoc -tietojen tarkasteluun, päivittäiseen hallintaan ja yhteistyöhön perustuvaan virheenkorjaukseen ilman työpöytäasiakasohjelman asentamista jokaiseen kehittäjän koneeseen.