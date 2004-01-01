October CMS on moderni sisällönhallintajärjestelmä, joka pohjautuu Laravel PHP -kehitysympäristöön. Se on suunniteltu sekä kehittäjille että sisällöntuotantotiimeille, ja se yhdistää selkeän hallintapaneelin tehokkaaseen teema- ja liitännäisarkkitehtuuriin, mikä tekee mukautettujen verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamisesta helppoa monimutkaisuudesta riippumatta.

October CMS:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden sisältöösi, teemoihisi ja liitännäisiisi ilman sivustokohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. MySQL- ja MariaDB-tuen, rikkaan yhteisöliitännäisten ekosysteemin ja kehittäjäystävällisen koodipohjan ansiosta se mukautuu kaikkeen yksinkertaisista blogeista kehittyneisiin monisivuisin alustoihin.