Asenna October CMS yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity PHP-sisällönhallintajärjestelmä (CMS), joka on rakennettu Laravel-kehitysympäristön päälle modernien, joustavien verkkosivustojen ja -sovellusten luomiseen.
October CMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
October CMS – mitä sillä voi rakentaa?
October CMS on moderni sisällönhallintajärjestelmä, joka pohjautuu Laravel PHP -kehitysympäristöön. Se on suunniteltu sekä kehittäjille että sisällöntuotantotiimeille, ja se yhdistää selkeän hallintapaneelin tehokkaaseen teema- ja liitännäisarkkitehtuuriin, mikä tekee mukautettujen verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamisesta helppoa monimutkaisuudesta riippumatta.
October CMS:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden sisältöösi, teemoihisi ja liitännäisiisi ilman sivustokohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. MySQL- ja MariaDB-tuen, rikkaan yhteisöliitännäisten ekosysteemin ja kehittäjäystävällisen koodipohjan ansiosta se mukautuu kaikkeen yksinkertaisista blogeista kehittyneisiin monisivuisin alustoihin.
October CMS – tärkeimmät ominaisuudet
Laravel-säätiö
Rakennettu Laravel PHP-kehyksen päälle, tarjoten Eloquent ORM:n, Artisan CLI:n ja tuttuja käytäntöjä, jotka tekevät mukauttamisesta ja laajentamisesta suoraviivaista PHP-kehittäjille.
Lisäosien ekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta yhteisön ja virallisten lisäosien avulla, jotka kattavat lomakkeet, hakukoneoptimoinnin, galleriat ja todennuksen, ilman mukautetun koodin kirjoittamista.
Visuaalinen taustaohjelmaeditori
Hallitse sivuja, asetteluja, osia ja sisältölohkoja intuitiivisen taustajärjestelmän käyttöliittymän kautta muokkaamatta tiedostoja suoraan palvelimella.
Joustava teemajärjestelmä
Rakenna tai mukauta teemoja käyttäen Twig-mallipohjia ja YAML-määriteltyjä komponenttikokoonpanoja, jotka erottavat esityksen puhtaasti sovelluslogiikasta.
Päätön sisältö-API
Tarjoa sisältöä REST API -rajapintojen kautta headless-käyttöliittymien tueksi perinteisten palvelinpuolella renderöityjen sivujen rinnalla samasta asennuksesta.
October CMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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