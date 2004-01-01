Checkcle on täyden pinon valvonta-alusta, joka antaa DevOps-tiimeille ja järjestelmänvalvojille yhtenäisen näkyvyyden verkkosivustoihin, API-rajapintoihin, palvelimiin ja SSL-varmenteisiin yhdestä itse isännöidystä hallintapaneelista. Se valvoo HTTP-, TCP-, DNS- ja ping-päätepisteitä Linux- ja Windows-palvelinmittareiden rinnalla — suoritin, RAM, levy ja verkko — kaikki reaaliaikaisesti.

Toisin kuin SaaS-valvontatyökalut, jotka veloittavat valvonnan tai käyttäjän mukaan, Checkclen itse isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa rajattomia valvontoja, täyttä tietojen omistajuutta ja ilman toistuvia maksuja. Julkiset tilasivut ja monikanavainen hälytys Telegramin, Slackin, Discordiin, sähköpostin ja Matrixin kautta pitävät tiimisi ja käyttäjät ajan tasalla, kun häiriöitä ilmenee.