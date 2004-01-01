Asenna Checkcle yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin reaaliaikainen valvonta-alusta käyttöajan, infrastruktuurin ja SSL-seurantaan julkisilla tilasivuilla.
Checkcle – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Checkcle – mitä sillä voi rakentaa?
Checkcle on täyden pinon valvonta-alusta, joka antaa DevOps-tiimeille ja järjestelmänvalvojille yhtenäisen näkyvyyden verkkosivustoihin, API-rajapintoihin, palvelimiin ja SSL-varmenteisiin yhdestä itse isännöidystä hallintapaneelista. Se valvoo HTTP-, TCP-, DNS- ja ping-päätepisteitä Linux- ja Windows-palvelinmittareiden rinnalla — suoritin, RAM, levy ja verkko — kaikki reaaliaikaisesti.
Toisin kuin SaaS-valvontatyökalut, jotka veloittavat valvonnan tai käyttäjän mukaan, Checkclen itse isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa rajattomia valvontoja, täyttä tietojen omistajuutta ja ilman toistuvia maksuja. Julkiset tilasivut ja monikanavainen hälytys Telegramin, Slackin, Discordiin, sähköpostin ja Matrixin kautta pitävät tiimisi ja käyttäjät ajan tasalla, kun häiriöitä ilmenee.
Checkcle – tärkeimmät ominaisuudet
Käytettävyyden valvonta
Valvo HTTP-, TCP-, DNS- ja ping-päätepisteitä määritettävin aikavälein, vasteajan seurannalla ja välittömillä katkosilmoituksilla.
Palvelininfrastruktuurin mittarit
Seuraa suorittimen, keskusmuistin, levyn ja verkon käyttöä Linux- ja Windows-palvelimilla kevyen, yhden rivin agenttiasennuksen avulla.
SSL ja verkkotunnuksen seuranta
Seuraa SSL-varmenteen vanhenemista ja verkkotunnuksen tilaa estääksesi odottamattomat katkokset vanhentuneiden tai virheellisesti määritettyjen varmenteiden vuoksi.
Julkiset tilasivut
Jaa reaaliaikainen toimintatila käyttäjien ja sidosryhmien kanssa mukautettavien julkisten tilasivujen kautta.
Monikanavahälytykset
Lähetä hälytysilmoitukset Telegramiin, Slackiin, Discordiin, sähköpostiin ja Matrixiin mukautettavilla hälytyspohjilla.
Checkcle – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.