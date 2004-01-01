Asenna useita muistiinpanoja yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Markdown-muistiinpanosovellus, jossa on holvit, kokotekstihaku ja monen käyttäjän yhteistyö.
Many Notes – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Many Notes – mitä sillä voi rakentaa?
Many Notes on itsepalveluna ylläpidettävä Markdown-muistiinpanosovellus, jonka avulla voit järjestää ajatuksesi holveihin – joustaviin säilöihin, jotka pitävät toisiinsa liittyvät tiedostot yhdessä tai erillään, riippuen siitä, miten haluat työskennellä. Muistiinpanot tallennetaan sekä tietokantaan että tiedostojärjestelmään, mikä antaa sinulle täyden omistusoikeuden ja siirrettävyyden sisältöösi ilman sitoutumista mihinkään omaan formaattiin.
Perusmuistiinpanojen lisäksi Many Notes tukee useita käyttäjiä todennuksella, holvien jakamista tiimityöskentelyyn, reaaliaikaista lähetystä, takalinkkejä ja tunnisteita liittyvien muistiinpanojen yhdistämiseen sekä nopeaa kokotekstihakua, jonka voimanlähteenä on Typesense. OAuth-kirjautuminen GitHubin, Googlen, GitLabiin ja muiden palveluntarjoajien kautta tekee pääsynhallinnasta joustavaa niin yksilöille kuin tiimeillekin.
Many Notes – tärkeimmät ominaisuudet
Holvin järjestely
Ryhmittele muistiinpanot erillisiin holveihin tai pidä kaikki yhdessä – jokainen holvi on siirrettävä hakemisto, joka antaa sinulle täyden hallinnan tiedostorakenteeseesi.
Koko tekstin haku
Typesensen tehostama nopea, kirjoitusvirheitä sietävä haku antaa sinun löytää minkä tahansa muistiinpanon välittömästi kaikista holveistasi.
Monen käyttäjän yhteistyö
Kutsu muita rekisteröityneitä käyttäjiä käyttämään holvejasi ja tekemään yhteistyötä muistiinpanojen parissa reaaliaikaisesti, reaaliaikaisesti päivittyvien käyttöliittymien avulla.
OAuth-kirjautumistuki
Todennu käyttäen GitHubia, Googlea, GitLabia, Azurea, Slackia ja muita OAuth-palveluntarjoajia joustavaan, salasanattomaan pääsynhallintaan.
Rikas Markdown-editori
Edistyksellinen editori, jossa on automaattinen tallennus, mallit, takalinkit, tunnisteet ja PDF-vienti, pitää kirjoitustyönkulusi keskeytyksettömänä.
Progressiivinen verkkosovellus
Asenna Many Notes PWA:na saadaksesi natiivisovelluksen kaltaisen kokemuksen työpöydällä ja mobiililaitteilla, mukaan lukien offline-yhteensopiva navigointi.
Many Notes – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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