Many Notes on itsepalveluna ylläpidettävä Markdown-muistiinpanosovellus, jonka avulla voit järjestää ajatuksesi holveihin – joustaviin säilöihin, jotka pitävät toisiinsa liittyvät tiedostot yhdessä tai erillään, riippuen siitä, miten haluat työskennellä. Muistiinpanot tallennetaan sekä tietokantaan että tiedostojärjestelmään, mikä antaa sinulle täyden omistusoikeuden ja siirrettävyyden sisältöösi ilman sitoutumista mihinkään omaan formaattiin.

Perusmuistiinpanojen lisäksi Many Notes tukee useita käyttäjiä todennuksella, holvien jakamista tiimityöskentelyyn, reaaliaikaista lähetystä, takalinkkejä ja tunnisteita liittyvien muistiinpanojen yhdistämiseen sekä nopeaa kokotekstihakua, jonka voimanlähteenä on Typesense. OAuth-kirjautuminen GitHubin, Googlen, GitLabiin ja muiden palveluntarjoajien kautta tekee pääsynhallinnasta joustavaa niin yksilöille kuin tiimeillekin.