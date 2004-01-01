Flarum on seuraavan sukupolven foorumialusta, joka uudistaa verkkokeskustelun moderniin verkkoon sopivaksi. Mobiili edellä suunniteltu alusta tarjoaa elegantin, nopean ja intuitiivisen käyttökokemuksen, joka kannustaa merkityksellisiin keskusteluihin. Toisin kuin perinteiset, vanhanaikaisilta ja kömpelöiltä tuntuvat foorumiohjelmistot, Flarum yhdistää reaaliaikaiset päivitykset, äärettömän vierityksen ja tehokkaan laajennusjärjestelmän puhtaaseen, häiriöttömään käyttöliittymään.

Flarumin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan yhteisösi tietoihin, ei käyttäjäkohtaisia maksuja ja vapauden asentaa minkä tahansa yli 200 yhteisön laajennuksesta. MySQL:n hoitaessa tietojen tallennuksen ja yli 41 käännöspaketin ollessa saatavilla, Flarum skaalautuu kapeista harrastusryhmistä suuriin ammattiyhteisöihin.