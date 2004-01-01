Asenna Flarum yhden napsautuksen asennuksena.
Moderni, elegantti avoimen lähdekoodin foorumiohjelmisto sitoutuneiden ja kukoistavien verkkoyhteisöjen rakentamiseen.
Flarum – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Flarum – mitä sillä voi rakentaa?
Flarum on seuraavan sukupolven foorumialusta, joka uudistaa verkkokeskustelun moderniin verkkoon sopivaksi. Mobiili edellä suunniteltu alusta tarjoaa elegantin, nopean ja intuitiivisen käyttökokemuksen, joka kannustaa merkityksellisiin keskusteluihin. Toisin kuin perinteiset, vanhanaikaisilta ja kömpelöiltä tuntuvat foorumiohjelmistot, Flarum yhdistää reaaliaikaiset päivitykset, äärettömän vierityksen ja tehokkaan laajennusjärjestelmän puhtaaseen, häiriöttömään käyttöliittymään.
Flarumin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan yhteisösi tietoihin, ei käyttäjäkohtaisia maksuja ja vapauden asentaa minkä tahansa yli 200 yhteisön laajennuksesta. MySQL:n hoitaessa tietojen tallennuksen ja yli 41 käännöspaketin ollessa saatavilla, Flarum skaalautuu kapeista harrastusryhmistä suuriin ammattiyhteisöihin.
Flarum – tärkeimmät ominaisuudet
Mobiililähtöinen suunnittelu
Responsiivinen käyttöliittymä, joka on rakennettu alusta alkaen mobiililaitteita varten ja tarjoaa sujuvan käyttökokemuksen millä tahansa näytön koolla.
Rikas laajennusekosysteemi
Yli 200 yhteisön laajennusta mahdollistaa sosiaalisen median kirjautumisen, tilausten, kyselyiden ja muiden toimintojen lisäämisen koskematta ydinkoodiin.
Reaaliaikaiset päivitykset
Keskustelut päivittyvät reaaliaikaisesti ilman sivun päivityksiä, pitäen keskustelut nopeina ja mukaansatempaavina aktiivisille yhteisöille.
Tunnistepohjainen organisaatio
Joustavan tunnistejärjestelmän avulla voit luokitella keskusteluja ja antaa käyttäjien seurata vain heitä kiinnostavia aiheita.
Tehokas moderointi
Sisäänrakennetut liputus-, jäädytys- ja käyttäjähallintatyökalut antavat moderaattoreille tarkan hallinnan yhteisön hyvinvoinnista.
Flarum – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.