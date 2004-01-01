Homarr on tyylikäs, avoimen lähdekoodin hallintapaneeli, joka on suunniteltu tarjoamaan sinulle yhden käyttöliittymän kaikille itse isännöimillesi sovelluksille. Sen sijaan, että kirjanmerkitsisit kymmeniä palvelu-URL-osoitteita, Homarr esittää ne järjestettyinä laattoina, joissa on reaaliaikaiset tilailmaisimet, haku ja pikatoiminnot – kaikki yhdeltä sivulta.

Homarrin käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että hallintapaneelisi pysyy yksityisenä, latautuu välittömästi paikallisessa verkossa ja voi integroitua suoraan Dockerin kanssa löytääkseen automaattisesti käynnissä olevat kontit ja näyttääkseen niiden tilan reaaliaikaisesti.