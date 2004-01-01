Asenna Homarr yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni, mukautettava palvelinohjauspaneeli kaikkien itse isännöityjen palveluidesi järjestämiseen ja valvontaan yhdessä paikassa.
Homarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Homarr – mitä sillä voi rakentaa?
Homarr on tyylikäs, avoimen lähdekoodin hallintapaneeli, joka on suunniteltu tarjoamaan sinulle yhden käyttöliittymän kaikille itse isännöimillesi sovelluksille. Sen sijaan, että kirjanmerkitsisit kymmeniä palvelu-URL-osoitteita, Homarr esittää ne järjestettyinä laattoina, joissa on reaaliaikaiset tilailmaisimet, haku ja pikatoiminnot – kaikki yhdeltä sivulta.
Homarrin käyttöönotto omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että hallintapaneelisi pysyy yksityisenä, latautuu välittömästi paikallisessa verkossa ja voi integroitua suoraan Dockerin kanssa löytääkseen automaattisesti käynnissä olevat kontit ja näyttääkseen niiden tilan reaaliaikaisesti.
Homarr – tärkeimmät ominaisuudet
Palveluorganisaatio
Ryhmittele sovellukset mukautetuille tauluille ja luokkiin, jotta jokainen palvelu on yhden napsautuksen päässä.
Docker-integraatio
Tunnista automaattisesti käynnissä olevat säilöt ja näytä niiden tila, kunto ja resurssien käyttö ilman manuaalista määritystä.
Tilan seuranta
Pingaa palveluita säännöllisin väliajoin ja näytä reaaliaikaiset ylös/alas-ilmaisimet suoraan jokaisessa ruudussa.
Mukautettava asettelu
Vedä ja pudota -ruudukkoeditorilla voit muuttaa ruutujen kokoa, järjestystä ja tyyliä työnkulkuasi vastaavaksi.
Haku ja kirjanmerkit
Pikahaku kaikista määritetyistä palveluista ja verkosta, näppäinoikoteillä tehokäyttäjille.
Monen käyttäjän tuki
Luo erilliset tilit roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, jotta jokainen tiimin jäsen näkee vain sen, mitä he tarvitsevat.
Homarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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