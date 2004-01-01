Ota Shaarli käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Henkilökohtainen, minimalistinen, erittäin nopea kirjanmerkkipalvelu, joka tallentaa kaiken yhteen litteään tiedostotietokantaan — SQL:ää ei tarvita.
Shaarli – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shaarli – mitä sillä voi rakentaa?
Shaarli on henkilökohtainen, minimalistinen kirjanmerkkipalvelu, joka on suunniteltu itse isännöitäväksi korvaajaksi alkuperäiselle del.icio.us-palvelulle. Se tallentaa jokaisen kirjanmerkin yhteen tasaiseen PHP-tiedostoon – ei tietokantapalvelinta, ei migraatioita, ei skeemapäivityksiä – ja näyttää selkeän käänteisessä aikajärjestyksessä olevan syötteen linkeistä, muistiinpanoista ja mikroblogityylisistä päivityksistä, jotka voit pitää julkisina, yksityisinä tai sekoittaa kohtakohtaisesti.
Shaarlin itse isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen linkkiarkiston omalla verkkotunnuksellasi, RSS/Atom-syötteen jaetuista kohteistasi, Markdown-yhteensopivan muistiinpanosysteemin sekä kirjanmerkin ja mobiili-API:n, jotka muuttavat minkä tahansa selaimen tai sovelluksen yhden napsautuksen tallennuskohteeksi. Koko pino on yksi PHP-kontti, jonka taustalla on JSON-tiedosto – varmuuskopiot ovat yhden tiedoston kopioita.
Shaarli – tärkeimmät ominaisuudet
Tasatiedostotallennus
Kirjanmerkit sijaitsevat yhdessä PHP-tietovarastossa, eikä tietokantapalvelinta tarvitse asentaa, virittää tai varmuuskopioida — kopioi tiedosto ja arkistosi on valmis.
Käänteinen aikajärjestysvirta
Jokainen kirjanmerkki, muistiinpano tai mikroblogipostaus päätyy yhteen siistiin aikajanaan tageineen, kokotekstihaulla ja linkkikohtaisilla tietosuoja-asetuksilla.
RSS- ja Atom-syötteet
Sisäänrakennetut RSS- ja Atom-syötteet muuttavat Shaarlisi julkiseksi linkkiblogiksi tai yksityiseksi syötteenlukijan lähteeksi — toimii jokaisen lukijasovelluksen kanssa.
Bookmarklet ja REST API
Tallenna linkkejä mistä tahansa selaimesta mukana tulevalla kirjanmerkillä, tai lähetä mobiili- ja työpöytäsovelluksista käyttäen tyypitettyä REST-rajapintaa.
Markdown-muistiinpanot
Kirjoita pidempiä muistiinpanoja ja mikroblogipostauksia Markdown-muodossa kirjanmerkkien rinnalle, valinnaisella julkisella näkyvyydellä jakamista varten.
Kevyt jalanjälki
Yksittäinen PHP-kontti ilman tietokantapalvelinta pyörii mukavasti pienimmillä VPS-palvelupaketeilla kilpailematta muiden sovellusten kanssa resursseista.
Shaarli – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.