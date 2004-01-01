Shaarli on henkilökohtainen, minimalistinen kirjanmerkkipalvelu, joka on suunniteltu itse isännöitäväksi korvaajaksi alkuperäiselle del.icio.us-palvelulle. Se tallentaa jokaisen kirjanmerkin yhteen tasaiseen PHP-tiedostoon – ei tietokantapalvelinta, ei migraatioita, ei skeemapäivityksiä – ja näyttää selkeän käänteisessä aikajärjestyksessä olevan syötteen linkeistä, muistiinpanoista ja mikroblogityylisistä päivityksistä, jotka voit pitää julkisina, yksityisinä tai sekoittaa kohtakohtaisesti.

Shaarlin itse isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen linkkiarkiston omalla verkkotunnuksellasi, RSS/Atom-syötteen jaetuista kohteistasi, Markdown-yhteensopivan muistiinpanosysteemin sekä kirjanmerkin ja mobiili-API:n, jotka muuttavat minkä tahansa selaimen tai sovelluksen yhden napsautuksen tallennuskohteeksi. Koko pino on yksi PHP-kontti, jonka taustalla on JSON-tiedosto – varmuuskopiot ovat yhden tiedoston kopioita.