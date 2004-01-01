Ota Headscale käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity toteutus Tailscale-ohjauspalvelimesta yksityisille WireGuard-verkkoverkoille.
Headscale – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Headscale – mitä sillä voi rakentaa?
Headscale on itse isännöity vaihtoehto Tailscalen omalle ohjauspalvelimelle, antaen sinulle täyden omistusoikeuden yksityiseen WireGuard-verkkoverkkoosi. Missä Tailscalen isännöity palvelu hallinnoi avaintenvaihtoa, IP-osoitteiden jakamista ja reitityspäätöksiä, Headscale tekee saman sinun hallitsemallasi infrastruktuurilla — ilman kuukausimaksuja, ilman tilaukseen sidottuja laiterajoituksia ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen pilvipalvelusta.
Tämä malli yhdistää Headscalen ja Headscale UI:n, joka on selaimella käytettävä hallintapaneeli käyttäjien, solmujen ja esivaltuutusavainten hallintaan. Molemmat tarjoillaan saman HTTPS-verkkotunnuksen alla, ja verkkokäyttöliittymä on saatavilla polussa
/web. Mikä tahansa Tailscale-yhteensopiva asiakas voi liittyä verkkoosi välittömästi ohjattuaan kirjautumispalvelimensa käyttöönotto-URL-osoitteeseesi.
Headscale – tärkeimmät ominaisuudet
Tailscale-yhteensopivat asiakkaat
Mikä tahansa laite, jossa on virallinen Tailscale-asiakasohjelma, voi muodostaa yhteyden Headscale-palvelimeesi ilman asiakaspuolen muutoksia.
Verkonhallinnan käyttöliittymä
Headscale UI tarjoaa selainpohjaisen hallintapaneelin käyttäjien, solmujen ja esivaltuutusavainten hallintaan ilman komentorivin käyttöä.
Täysi mesh-verkko
Yhdistetyt solmut kommunikoivat suoraan keskenään NAT-rajojen yli käyttäen WireGuard-salausta.
MagicDNS-tuki
Headscale määrittää isäntänimet kaikille rekisteröidyille solmuille, mahdollistaen DNS-pohjaisen pääsyn ilman staattista IP-määritystä.
SQLite-pohjainen tallennustila
Kaikki verkon tila tallennetaan kevyeen SQLite-tietokantaan ilman ulkoista tietokantapalvelua.
API- ja CLI-hallinta
Hallitse käyttäjiä, solmuja ja reittejä Headscale CLI:n tai HTTP API:n kautta skriptausta ja automaatiota varten.
Headscale – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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