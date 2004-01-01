Headscale on itse isännöity vaihtoehto Tailscalen omalle ohjauspalvelimelle, antaen sinulle täyden omistusoikeuden yksityiseen WireGuard-verkkoverkkoosi. Missä Tailscalen isännöity palvelu hallinnoi avaintenvaihtoa, IP-osoitteiden jakamista ja reitityspäätöksiä, Headscale tekee saman sinun hallitsemallasi infrastruktuurilla — ilman kuukausimaksuja, ilman tilaukseen sidottuja laiterajoituksia ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen pilvipalvelusta.

Tämä malli yhdistää Headscalen ja Headscale UI:n, joka on selaimella käytettävä hallintapaneeli käyttäjien, solmujen ja esivaltuutusavainten hallintaan. Molemmat tarjoillaan saman HTTPS-verkkotunnuksen alla, ja verkkokäyttöliittymä on saatavilla polussa /web . Mikä tahansa Tailscale-yhteensopiva asiakas voi liittyä verkkoosi välittömästi ohjattuaan kirjautumispalvelimensa käyttöönotto-URL-osoitteeseesi.