Jopa 69 % alennus Hister tuotteelle

Ota Hister käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Paikallinen ensin -henkilökohtainen hakukone, joka indeksoi täystekstinä selaushistoriasi ja tietopohjasi.

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32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Hister – mitä sillä voi rakentaa?

Hister on avoimen lähdekoodin hakukone, joka indeksoi automaattisesti kokotekstinä vierailemasi verkkosivustot, muuttaen selaushistoriasi yksityiseksi, haettavaksi tietopankiksi. Sen sijaan, että selaat kronologista historialuetteloa tai luotat etähakukoneisiin, jotka profiloivat jokaisen kyselyn, Histerin avulla löydät minkä tahansa jo lukemasi sivun sen sisällön perusteella, ei vain sen otsikon tai URL-osoitteen perusteella.

Histerin itseisännöinti pitää selaustietosi, indeksoidun sisällön ja hakukyselyt kokonaan omalla VPS-palvelimellasi. Sama instanssi voi indeksoida lisäsivustoja, indeksoida paikallisia tiedostoja, paljastaa MCP-päätepisteen tekoälyagenteille ja palvella useita käyttäjiä – kaikki tämä ilman, että yhtään kyselyä lähetetään kolmannen osapuolen palveluun.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Hister – tärkeimmät ominaisuudet

Koko tekstin historian hakemisto

Indeksoi automaattisesti vierailemiesi sivujen todellisen sisällön, jotta voit hakea niiden kirjoitetun sisällön perusteella, etkä vain URL-osoitteen tai otsikon perusteella.

Tehokas kyselykieli

Suodata verkkotunnuksen, aikavälin, kielen, tunnisteiden ja kokotekstihakujen perusteella käyttämällä tarkkuutta varten kehitettyä omaa kyselysyntaksia.

Paikallisten tiedostojen indeksointi

Osoita Hister VPS-palvelimesi hakemistoihin indeksoidaksesi muistiinpanoja, asiakirjoja ja tietokantoja selaushistoriasi rinnalle.

Sisäänrakennettu hakurobotti

Laajenna indeksiä indeksoimalla ulkoisia sivustoja joko perinteisellä HTTP-indeksoijalla tai päättömällä selaimella JavaScript-painotteisille sivuille.

Monikäyttäjätuki

Isännöi jaettua instanssia tiimille tai paikalliselle yhteisölle käyttäjäkohtaisilla indekseillä ja OAuth-pohjaisella todennuksella.

Tekoäly- ja MCP-integraatio

Ota käyttöön valinnainen semanttinen haku ja paljasta tulokset tekoälyagenteille Model Context Protocol -päätepisteen kautta.

Hister – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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