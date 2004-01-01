Hister on avoimen lähdekoodin hakukone, joka indeksoi automaattisesti kokotekstinä vierailemasi verkkosivustot, muuttaen selaushistoriasi yksityiseksi, haettavaksi tietopankiksi. Sen sijaan, että selaat kronologista historialuetteloa tai luotat etähakukoneisiin, jotka profiloivat jokaisen kyselyn, Histerin avulla löydät minkä tahansa jo lukemasi sivun sen sisällön perusteella, ei vain sen otsikon tai URL-osoitteen perusteella.

Histerin itseisännöinti pitää selaustietosi, indeksoidun sisällön ja hakukyselyt kokonaan omalla VPS-palvelimellasi. Sama instanssi voi indeksoida lisäsivustoja, indeksoida paikallisia tiedostoja, paljastaa MCP-päätepisteen tekoälyagenteille ja palvella useita käyttäjiä – kaikki tämä ilman, että yhtään kyselyä lähetetään kolmannen osapuolen palveluun.