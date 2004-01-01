Ota Hister käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Paikallinen ensin -henkilökohtainen hakukone, joka indeksoi täystekstinä selaushistoriasi ja tietopohjasi.
Hister – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hister – mitä sillä voi rakentaa?
Hister on avoimen lähdekoodin hakukone, joka indeksoi automaattisesti kokotekstinä vierailemasi verkkosivustot, muuttaen selaushistoriasi yksityiseksi, haettavaksi tietopankiksi. Sen sijaan, että selaat kronologista historialuetteloa tai luotat etähakukoneisiin, jotka profiloivat jokaisen kyselyn, Histerin avulla löydät minkä tahansa jo lukemasi sivun sen sisällön perusteella, ei vain sen otsikon tai URL-osoitteen perusteella.
Histerin itseisännöinti pitää selaustietosi, indeksoidun sisällön ja hakukyselyt kokonaan omalla VPS-palvelimellasi. Sama instanssi voi indeksoida lisäsivustoja, indeksoida paikallisia tiedostoja, paljastaa MCP-päätepisteen tekoälyagenteille ja palvella useita käyttäjiä – kaikki tämä ilman, että yhtään kyselyä lähetetään kolmannen osapuolen palveluun.
Hister – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin historian hakemisto
Indeksoi automaattisesti vierailemiesi sivujen todellisen sisällön, jotta voit hakea niiden kirjoitetun sisällön perusteella, etkä vain URL-osoitteen tai otsikon perusteella.
Tehokas kyselykieli
Suodata verkkotunnuksen, aikavälin, kielen, tunnisteiden ja kokotekstihakujen perusteella käyttämällä tarkkuutta varten kehitettyä omaa kyselysyntaksia.
Paikallisten tiedostojen indeksointi
Osoita Hister VPS-palvelimesi hakemistoihin indeksoidaksesi muistiinpanoja, asiakirjoja ja tietokantoja selaushistoriasi rinnalle.
Sisäänrakennettu hakurobotti
Laajenna indeksiä indeksoimalla ulkoisia sivustoja joko perinteisellä HTTP-indeksoijalla tai päättömällä selaimella JavaScript-painotteisille sivuille.
Monikäyttäjätuki
Isännöi jaettua instanssia tiimille tai paikalliselle yhteisölle käyttäjäkohtaisilla indekseillä ja OAuth-pohjaisella todennuksella.
Tekoäly- ja MCP-integraatio
Ota käyttöön valinnainen semanttinen haku ja paljasta tulokset tekoälyagenteille Model Context Protocol -päätepisteen kautta.
Hister – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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