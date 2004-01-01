Asenna Profilarr yhdellä napsautuksella.
Automaatiotyökalu, joka synkronoi laatuprofiilit ja mukautetut formaatit yhteisön tietokannoista Radarr- ja Sonarr-instansseihisi.
Profilarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Profilarr – mitä sillä voi rakentaa?
Profilarr yhdistää itse isännöimäsi Radarr- ja Sonarr-instanssit yhteisön ylläpitämiin laatuprofiilien ja mukautettujen formaattien tietokantoihin, soveltaen testattuja kokoonpanoja automaattisesti manuaalisen syötön sijaan. Se korvaa tuntien mittaisen instanssikohtaisen virityksen yhdellä synkronointitoiminnolla, pitäen jokaisen arr-sovelluksen pinossasi linjassa uusimpien yhteisön standardien kanssa.
Profilarrin itse isännöinti mediapinon rinnalla tarkoittaa, että profiilipäivitykset tapahtuvat aikataulusi mukaan, täydellä näkyvyydellä siihen, mikä muuttui ja miksi — ilman riippuvuutta ulkoisista palveluista kokoonpanon siirtämiseksi paikallisiin sovelluksiisi.
Profilarr – tärkeimmät ominaisuudet
Profiilin synkronoinnin automaatio
Hakee laatiprofiileja etäyhteisön tietokannoista ja soveltaa niitä Radarrissa ja Sonarrissa ilman manuaalista kopiointia ja liittämistä eri instanssien välillä.
Mukautettu muotoilun hallinta
Synkronoi mukautetut muotomääritykset ja pisteet, niin että jokainen pinosi esiintymä käyttää samaa testattua kokoonpanoa.
Moni-instanssituki
Hallitsee useita Radarr- ja Sonarr-instansseja yhdestä käyttöliittymästä pitäen ne kaikki johdonmukaisina ilman työn kahdentumista.
Verkkokäyttöliittymä sisältyy
Selainpohjainen käyttöliittymä yhteyksien hallintaan, synkronointien käynnistämiseen ja tehtyjen muutosten tarkasteluun — SSH:ta tai komentorivikäyttöliittymää ei tarvita.
Pysyvä kokoonpano
Kaikki instanssin tunnistetiedot ja synkronointitila tallennetaan nimettyyn Docker-volyymiin, säilyttäen konttien uudelleenkäynnistykset ja levykuvien päivitykset.
Profilarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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