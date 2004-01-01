Profilarr yhdistää itse isännöimäsi Radarr- ja Sonarr-instanssit yhteisön ylläpitämiin laatuprofiilien ja mukautettujen formaattien tietokantoihin, soveltaen testattuja kokoonpanoja automaattisesti manuaalisen syötön sijaan. Se korvaa tuntien mittaisen instanssikohtaisen virityksen yhdellä synkronointitoiminnolla, pitäen jokaisen arr-sovelluksen pinossasi linjassa uusimpien yhteisön standardien kanssa.

Profilarrin itse isännöinti mediapinon rinnalla tarkoittaa, että profiilipäivitykset tapahtuvat aikataulusi mukaan, täydellä näkyvyydellä siihen, mikä muuttui ja miksi — ilman riippuvuutta ulkoisista palveluista kokoonpanon siirtämiseksi paikallisiin sovelluksiisi.