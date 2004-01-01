Crontab UI on avoimen lähdekoodin Node.js-verkkosovellus, joka korvaa virhealtin manuaalisen crontab-muokkauksen turvallisella, visuaalisella käyttöliittymällä. Työtehtävien lisääminen, poistaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen onnistuu yhdellä napsautuksella, ja jokainen muutos tarkistetaan ennen sen käyttöönottoa, joten kirjoitusvirhe ei enää kaada kaikkia ajoitettuja tehtäviäsi kerralla.

Crontab UI:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen ohjauspaneelin sadoille cron-töille työkohtaisilla virhelokeilla, automaattisilla varmuuskopioilla ennen riskialttiita toimintoja sekä tuonti-/vientitoiminnoilla saman aikataulun toistamiseksi useilla koneilla. Sisäänrakennettu HTTP-perustunnistautuminen pitää käyttöliittymän suojattuna ilman ulkoista käänteistä välityspalvelinta tai identiteetintarjoajaa.