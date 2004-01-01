Asenna Crontab UI yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen käyttöliittymä cron-töiden turvalliseen hallintaan tuonti-, vienti-, varmuuskopiointi- ja HTTP-todennustoiminnoilla.
Crontab UI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Crontab UI – mitä sillä voi rakentaa?
Crontab UI on avoimen lähdekoodin Node.js-verkkosovellus, joka korvaa virhealtin manuaalisen crontab-muokkauksen turvallisella, visuaalisella käyttöliittymällä. Työtehtävien lisääminen, poistaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen onnistuu yhdellä napsautuksella, ja jokainen muutos tarkistetaan ennen sen käyttöönottoa, joten kirjoitusvirhe ei enää kaada kaikkia ajoitettuja tehtäviäsi kerralla.
Crontab UI:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen ohjauspaneelin sadoille cron-töille työkohtaisilla virhelokeilla, automaattisilla varmuuskopioilla ennen riskialttiita toimintoja sekä tuonti-/vientitoiminnoilla saman aikataulun toistamiseksi useilla koneilla. Sisäänrakennettu HTTP-perustunnistautuminen pitää käyttöliittymän suojattuna ilman ulkoista käänteistä välityspalvelinta tai identiteetintarjoajaa.
Crontab UI – tärkeimmät ominaisuudet
Turvallinen työn muokkaus
Lisää, muokkaa, keskeytä, jatka ja poista cron-tehtäviä validoidun käyttöliittymän kautta sen sijaan, että riskeeraisit syntaksivirheitä raaoissa crontab-tiedostoissa.
Tuo ja vie
Tuo olemassa oleva crontab sekunneissa ja vie koko kokoonpanosi ottaaksesi saman aikataulun uudelleen käyttöön muilla koneilla ilman SSH:ta.
Automaattiset varmuuskopiot
Crontab UI luo varmuuskopion ennen jokaista tuontia ja antaa sinun ottaa tilannekuvia ja palauttaa työsi tarvittaessa virheistä palautumiseksi.
Työkohtaiset virhelokit
Jokainen ajoitettu työ kirjoittaa oman virhelokinsa, jotta voit tarkastaa epäonnistumiset ja korjata ongelmat ilman, että sinun tarvitsee käydä läpi jaettua järjestelmälokia.
Postitus ja koukut
Määritä sähköposti-ilmoitukset tai webhook-takaisinkutsut työtä kohden hälyttääksesi tiimisi tai käynnistääksesi jatkoautomaation jokaisen ajon jälkeen.
HTTP-todennus
Suojaa verkkokäyttöliittymä sisäänrakennetulla perusautentikoinnilla niin, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella tai muokata ajoitettuja tehtäviäsi.
Crontab UI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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