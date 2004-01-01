Vikunja on itse isännöitävä tehtävien- ja projektinhallintasovellus, joka tukee useita näkymätiloja, kuten luetteloa, Kanban-taulua, Gantt-kaaviota ja taulukkoa. Se tarjoaa hierarkkisen projektien sisäkkäisyyden, tehtävämääritykset, eräpäivät, muistutukset, tunnisteet ja tiedostoliitteet täydelliseen tehtävienhallintaan yhdessä työkalussa.

Vikunjan itse isännöinti VPS:llä pitää kaikki tehtäväsi ja projektitietosi yksityisinä ilman käyttäjäkohtaisia tilausmaksuja. CalDAV-synkronointi tuo tehtävät kalenterisovelluksiin, mobiiliresponsiivinen käyttöliittymä toimii millä tahansa laitteella, ja tiimijako roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla tukee sekä henkilökohtaista että yhteistyökäyttöä.