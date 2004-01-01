Ota Vikunja käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity avoimen lähdekoodin tehtävienhallinta lista-, Kanban-, Gantt- ja taulukkonäkymillä sekä tiimiyhteistyöllä ja CalDAV-synkronoinnilla.
Vikunja – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vikunja – mitä sillä voi rakentaa?
Vikunja on itse isännöitävä tehtävien- ja projektinhallintasovellus, joka tukee useita näkymätiloja, kuten luetteloa, Kanban-taulua, Gantt-kaaviota ja taulukkoa. Se tarjoaa hierarkkisen projektien sisäkkäisyyden, tehtävämääritykset, eräpäivät, muistutukset, tunnisteet ja tiedostoliitteet täydelliseen tehtävienhallintaan yhdessä työkalussa.
Vikunjan itse isännöinti VPS:llä pitää kaikki tehtäväsi ja projektitietosi yksityisinä ilman käyttäjäkohtaisia tilausmaksuja. CalDAV-synkronointi tuo tehtävät kalenterisovelluksiin, mobiiliresponsiivinen käyttöliittymä toimii millä tahansa laitteella, ja tiimijako roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla tukee sekä henkilökohtaista että yhteistyökäyttöä.
Vikunja – tärkeimmät ominaisuudet
Useita näkymätiloja
Vaihda luettelo-, Kanban-taulu-, Gantt-aikajana- ja taulukkonäkymien välillä työskennelläksesi tehtävien kanssa haluamassasi muodossa.
Tiimityöskentely
Jaa projekteja tiimin jäsenten kanssa käyttämällä roolipohjaisia käyttöoikeuksia katseluun, muokkaamiseen ja tehtävien määrittämiseen.
CalDAV-synkronointi
Synkronoi tehtävät ja määräpäivät mihin tahansa CalDAVia tukevaan kalenterisovellukseen, mukaan lukien Apple Kalenteri ja Thunderbird.
Muistutukset ja ilmoitukset
Aseta tehtävämuistutuksia sähköpostilla tai push-ilmoituksilla pysyäksesi määräajoissa ilman, että sinun tarvitsee tarkistaa sovellusta manuaalisesti.
Hierarkkiset projektit
Järjestä työ sisäkkäisiin projekteihin ja aliprojekteihin heijastamaan monimutkaisia tiimi- tai organisaatiorakenteita.
Vikunja – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.