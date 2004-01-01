Asenna Beszel Agent yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt valvonta-agentti, joka kerää palvelin- ja konttimittareita Beszel-keskittymääsi varten.
Beszel Agent – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Beszel Agent – mitä sillä voi rakentaa?
Beszel Agent on Beszel-valvonta-alustan tiedonkeruukomponentti. Asennettuna jokaiselle valvottavalle palvelimelle, se kerää jatkuvasti suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita sekä Docker-konttitilastoja ja välittää ne sitten turvallisesti keskitettyyn Beszel-keskittimeen aggregointia ja hälytyksiä varten.
Agentti on tarkoituksellisesti minimaalinen – se kuluttaa vähäisiä resursseja tarjoten samalla kattavan näkyvyyden järjestelmän tilaan. Viestintä keskittimen kanssa on suojattu token-todennuksella, ja Docker-socket-yhteys antaa sille täyden konttitasoisen tiedon ilman, että isännän korotettuja oikeuksia tarvitaan kyseisen socket-liitoksen ulkopuolella.
Beszel Agent – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset järjestelmämittarit
Seuraa jatkuvasti suorittimen, muistin, levyn ja verkon käyttöä, jotta Beszel-keskittymäsi saa aina ajantasaisen kuvan palvelimen tilasta.
Konttitasoinen valvonta
Lukee Docker-liitännästä raportoidakseen konttikohtaisen resurssinkulutuksen, auttaen sinua paikantamaan, mitkä työkuormat aiheuttavat kuormitusta.
Minimaalinen resurssijalanjälki
Suunniteltu toimimaan hiljaisesti taustalla ilman mitattavaa vaikutusta sovelluksen suorituskykyyn tai käytettävissä oleviin järjestelmäresursseihin.
Turvallinen keskusviestintä
Tunnusvarmennetut yhteydet Beszel-keskittimeen estävät luvattoman mittareiden syötön ja pitävät valvontatietosi yksityisinä.
Beszel Agent – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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