Beszel Agent on Beszel-valvonta-alustan tiedonkeruukomponentti. Asennettuna jokaiselle valvottavalle palvelimelle, se kerää jatkuvasti suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita sekä Docker-konttitilastoja ja välittää ne sitten turvallisesti keskitettyyn Beszel-keskittimeen aggregointia ja hälytyksiä varten.

Agentti on tarkoituksellisesti minimaalinen – se kuluttaa vähäisiä resursseja tarjoten samalla kattavan näkyvyyden järjestelmän tilaan. Viestintä keskittimen kanssa on suojattu token-todennuksella, ja Docker-socket-yhteys antaa sille täyden konttitasoisen tiedon ilman, että isännän korotettuja oikeuksia tarvitaan kyseisen socket-liitoksen ulkopuolella.