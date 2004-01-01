Habitica muuttaa tuottavuuden roolipeliksi, jossa todellisen maailman tehtävien suorittaminen nostaa hahmosi tasoa, ansaitsee kultaa ja avaa varusteita. Luo tapoja seurataksesi toistuvia käyttäytymismalleja, päivittäisiä tehtäviä, jotka nollautuvat joka päivä, ja kertaluonteisia tavoitteita – minkä tahansa näistä laiminlyönti maksaa avatarisi terveyden, luoden todellista vastuullisuutta pelimekaniikan avulla.

Sosiaalisten ominaisuuksien avulla voit liittyä kiltoihin, osallistua haasteisiin ja suorittaa ryhmätehtäviä, joissa joukkueet kukistavat hirviöitä suorittamalla tehtäviä yhdessä. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki tapatietosi, hahmosi edistymisen ja sosiaalisen historian hallinnassasi ilman, että sinun tarvitsee luottaa julkiseen palveluun.