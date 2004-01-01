Ota Habitica käyttöön yhden klikkauksen asennuksella.
Pelillistetty tuottavuussovellus, joka muuttaa tavat, päivittäiset tehtävät ja to-do-listat roolipeliseikkailuksi hahmon kehityksellä ja sosiaalisilla tehtävillä.
Habitica – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Habitica – mitä sillä voi rakentaa?
Habitica muuttaa tuottavuuden roolipeliksi, jossa todellisen maailman tehtävien suorittaminen nostaa hahmosi tasoa, ansaitsee kultaa ja avaa varusteita. Luo tapoja seurataksesi toistuvia käyttäytymismalleja, päivittäisiä tehtäviä, jotka nollautuvat joka päivä, ja kertaluonteisia tavoitteita – minkä tahansa näistä laiminlyönti maksaa avatarisi terveyden, luoden todellista vastuullisuutta pelimekaniikan avulla.
Sosiaalisten ominaisuuksien avulla voit liittyä kiltoihin, osallistua haasteisiin ja suorittaa ryhmätehtäviä, joissa joukkueet kukistavat hirviöitä suorittamalla tehtäviä yhdessä. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki tapatietosi, hahmosi edistymisen ja sosiaalisen historian hallinnassasi ilman, että sinun tarvitsee luottaa julkiseen palveluun.
Habitica – tärkeimmät ominaisuudet
Roolipelitehtävienhallinta
Ansaitse kokemusta, kultaa ja varusteita suorittamalla oikeita tehtäviä — kehitä hahmoasi samalla tavalla kuin kehität tapojasi.
Tottumukset ja päivittäiset
Seuraa toistuvia käyttäytymismalleja tottumusten avulla ja aseta toistuvia tehtäviä päivittäisillä, jotka nollautuvat joka päivä, terveysrangaistuksilla, jos tehtäviä jää suorittamatta.
Ryhmätehtävät
Yhdistä voimasi ystävien tai kollegoiden kanssa kukistaaksesi hirviöitä yhdessä — jokainen suoritettu tehtävä aiheuttaa vahinkoa, tehden ryhmän vastuullisuudesta aidosti hauskaa.
Luokkajärjestelmä
Avaa Soturi-, Maagi-, Rosvo- tai Parantajaluokat tasolla 10, joista jokaisella on ainutlaatuisia kykyjä, jotka täydentävät erilaisia tuottavuustyylejä.
Mukautetut palkinnot
Luo henkilökohtaisia kannustimia, jotka on sidottu tehtävien suorittamiseen — käytä ansaittua kultaa avataksesi itse määrittelemiäsi todellisen maailman palkintoja.
Habitica – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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